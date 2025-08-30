【脱ユニクロ】大人にいちおしの「通販ブランド」でつくる「最旬おしゃれ秋コーデ」4選
通販ブランドでおしゃれを楽しむ！ 2025年「大人の最旬秋コーデ」4選何かと忙しい大人の女性には、自宅でのオンラインショッピングが便利ですよね。今っぽいデザインの「通販ブランド」でつくる、40代におすすめなトレンドコーデをご紹介します！
1. 着やすいきれいめカジュアルがそろう「coca（コカ）」
写真はTシャツやオールインワンなど、全てcocaでそろえたコーディネート。リネンライクな素材を使ったオールインワンは、すとんと落ちるIラインシルエットで子どもっぽくならず、着やすいところが◎。
「coca（コカ）」 にはシンプルなデザインをベースに少しデザインが入っていて、大人の女性が仕事からプライベートまで、さまざまなシーンで着られるアイテムがそろっています。
レディースのほかにメンズやキッズの展開もあるため、パートナーや家族でまとめて購入できるのも便利ですね。
2. こなれて見える大人服！「LEPSIM（レプシィム）」
写真で着用しているブラウンのセットアップは「LEPSIM（レプシィム）」 のもの。風通しのいいデザインで気温の高い日でも着やすく、秋らしい色使いもこれからのシーズンにぴったりです。
トップスは、さらっとした肌触りで落ち感のある五分袖シャツで、体型を選ばず着られます。また、ボトムスも同じ素材を使ったウエストゴムのパンツで、楽なはき心地が魅力。つい、ヘビロテしてしまいそうな一本です。
こちらのブランドはレディース以外にキッズ、さらにセレモニー服やマタニティ服なども取り扱っています。
3. トレンドに敏感な「titivate（ティティベイト）」
今っぽく着映えするトレンドアイテムがほしいときにチェックしたいのが、「titivate（ティティベイト）」です。
写真は洋服からシューズまで、全て同ブランドでそろえたコーディネート。トップスは上品な花柄レース素材を使い、ペプラムシルエットに仕上げた女性らしいデザインのブラウスです。レース使いはこの秋のトレンドでもあり、ぜひトライしたいアイテムです。
オフホワイトのワイドパンツはタック入りで、ゆったりとしたはき心地。さらに、センタープレスのラインが入っているため、きれい見えもかないます。
4. 「ur's（ユアーズ）」は仕事服もOKなきれいめ服が豊富
「ur's（ユアーズ）」にはシンプルでラインのきれいなものや、仕事用としても着られるベーシックなアイテムがそろっています。
写真で着用しているサテンマーメイドマキシスカートは、下半身をすらっと見せてくれるシルエット。ツヤのある素材が、着こなしにエレガントさをプラスしてくれます。
サテンスカートに、リネン風のテーラードジャケットとロゴ入りTシャツを合わせ、カジュアルな抜け感を演出したミックスコーデがおしゃれ。この秋、ぜひトライしてみたい組み合わせです。
参考にしてみてくださいね！
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)