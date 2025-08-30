2025年8月30日、YouTuberのはじめしゃちょーが結婚したことを発表した。動画冒頭では結婚指輪を見せ、「結婚しました！」と宣言。「籍も入っております」と報告し、周りのクリエイターが結婚していることについても触れ、「ひとりでいることの幸せを謳歌した」と語った。

はじめしゃちょーは「結婚しない人生の選択肢」も意識していたと明かし、葛藤したなかでの今回の決断だったという。結婚については事前にヒカキンに伝えていたようで、妻についても「一般の女性の方です」と報告。そして動画の後半では、妻とのウェディングフォトの撮影風景を公開した。

撮影現場にはドレス姿の妻も登場し、はじめしゃちょーは妻の変身ぶりを見て「可愛い」と笑顔を見せた。純白のドレスとミントグリーンのドレスを着た妻と撮影をし、「めっちゃ可愛い」とコメントをした。また、はじめしゃちょーは妻との交際期間より知り合っている期間の方が長かったと語り、自身についても「全然遊んでいた」と赤裸々に告白。しかし次第に「人生をともにしたい」と思うようになり、結婚に至ったという。

今回の動画にはヒカキンやセイキンからの祝福メッセージや、視聴者からは「素敵」「感動した」といった声が集まった。

（文＝向原康太）