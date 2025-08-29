¿À¸Í¡¦¿·Ä¹ÅÄ±Ø¤Ç¡Ö¤Ì¤ë¤ê¤È²ø°Û¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡×¡¡¶²ÉÝÂÎ¸³¤Ë23Ëü¿ÍÀïØË¡ÖÉÝ¤¹¤®¡×¡Ö°ú¤ÊÖ¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¤Êª¤·¤Æ±Ø¤Ë¸þ¤«¤¦ÃÏ²¼Æ»ÄÌ¤Ã¤¿¤é¡¢»ë³¦¤ÎÃ¼¤Ç°ÛÊÑµ¯¤¤Æ¤¿
µ¤¤Å¤¤¤¿½Ö´Ö°ìµ¤¤Ë¿´Â¡¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¤½¤ó¤ÊÊó¹ð¤¬¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤ò¿Ì¤¨¾å¤¬¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û1,449.7Ëü²óÉ½¼¨¡¢23Ëü¤¤¤¤¤Í¤ÎàÃÏ²¼ÄÌÏ©¤Î°ÛÊÑá
2025Ç¯8·î12Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÊËÁó¡Ê¡÷ibento_tanoc_na¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë±Ø¤ÎÃÏ²¼ÄÌÏ©¤Î¸÷·Ê¡£
¤½¤ÎÊÉ¤Ë¤Ï¡¢²¿Ëç¤â¤Î¶Ø±ìÉ¸¼±¤¬¡¢¹â¤µ¤â¸þ¤¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤ËÅ½¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ó¤Ê¤Î¡¢°Û¾ï¤À¡£Ã¯¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦°Õ¿Þ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¡©¡¡ÉÝ¤¹¤®¤ë¡£
¤·¤«¤â¡¢ÊËÁó¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¾ì½ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿à°ÛÊÑá¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ......¡£
ÄÌÏ©¤ÎÅ·°æ¤Ë¤¢¤ë°ÆÆâÈÄ¤Î¡Ö£¸¡×¤â¡¢¤ª¤«¤·¤¤¡£µÕ¤µ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
......¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö½Ð¸ý8¡×¤Ç¡¢à°ÛÊÑá¤ËÁø¶ø¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¤Î¡¢¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤½¤Î¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
¤Ç¤â²èÁü¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Î¼Ì¿¿¤À¤·......¤Þ¤µ¤«ËÜÅö¤Ë¡¢¤¢¤Î´ñÌ¯¤Ê±Ø¤¬¤É¤³¤«¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î......¡©
ÊËÁó¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï23Ëü·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê27ÆüÃë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉÝ¤¹¤®¡×
¡Ö°ú¤ÊÖ¤¹¤·¤«¤Ê¤¤......¡×
¡ÖÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤³¤ìÌë¤È¤«¤Ë1¿Í¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤Æ½Ð¤¯¤ï¤·¤¿¤é¤Þ¤¸¤Ç¶«¤Ö¼«¿®¤¢¤ë...¡×
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï13Æü¡¢à°ÛÊÑá¤ËÁø¶ø¤·¤¿X¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
²£ÌÜ¤Ë¥Á¥é¥Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ...
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë²£ÌÜ¤Ë¤Á¤é¤Ã¤ÈÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¡Ø¶Ø±ì¡Ù¤Î°ÛÊÑ¤Ç°ì½Ö»×¹Í¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢¥ï¥ó¥Æ¥ó¥ÝÃÙ¤ì¤Æ¤Ö¤ï¤Ã¤È¶²ÉÝ¤¬½±¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£µÞ¤Ë¿´Â¡¤¬¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤·¤À¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÊÊËÁó¤µ¤ó¡Ë
à°ÛÊÑá¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿½Ö´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤¦¸ì¤ëÊËÁó¤µ¤ó¡£¡Ö¸½¼Â¤«¡ª¡©¤¤¤ä°Ì´¤«¡ª¡©¤È¤ê¤¢¤¨¤º°ú¤ÊÖ¤¹¤«¡ª¡©¡×¤È¤â¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤ÇÁ°Êý¤«¤é¿Í¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¡Ø¤¢¤Ã...¡Ù¤È²æ¤ËÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡½¡½²æ¤ËÊÖ¤Ã¤¿¤È¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡©
¼Â¤Ï¡¢¤³¤Îà°ÛÊÑá¤Ï¿Í¤Î¼ê¤Çºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£
2025Ç¯8·î29Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤È¿À¸Í»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÃÏ²¼Å´¿·Ä¹ÅÄ±Ø°ÛÊÑÃµ¤·¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÁõ¾þ¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö¤Ì¤ë¤ê¤È²ø°Û¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡×
ÊËÁó¤µ¤ó¤Ï¥µ¥Ö¥«¥ë¹¥¤¤Ç¡¢±Ç²è¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤Î¤³¤È¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿·Ä¹ÅÄ±Ø¤Ç¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¥×¥í¥â¤¬ÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï...¤¢¤Ã¤Æ¤âÅìµþ¤È¤«...¤»¤á¤ÆÂçºå¤Ç¤ä¤ë¤À¤í¤¦¤È¤Ð¤«¤ê...¡×¡ÊÊËÁó¤µ¤ó¡Ë
¿²¼ª¤Ë¿å¤Î°ÛÊÑ¡£¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ËËÜÅö¤ËÉÝ¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡¢µ¤¤Å¤¤¤Æ¤«¤é¤ÏÂç¤¤¤Ë³Ú¤·¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆü¾ï¤ÈÈóÆü¾ï¤Î¶ÌÜ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Ì¤ë¤ê¤È²ø°Û¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊ¬Ë×Æþ´¶¤¬¶¯¤¯¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÊÊËÁó¤µ¤ó¡Ë
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥¢¥Ç¡Ê¡÷adequestionmark¡Ë¤µ¤ó¤â¡¢µ¢¾Ê¤ÎºÝ¤Ë¤³¤ÎÃÏ²¼ÄÌÏ©¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£À¨¤¤¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Ë×Æþ´¶¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÒì¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥²¡¼¥àÀ¤³¦¤¬¥½¥Ã¥¯¥ê¤½¤Î¤Þ¤ÞÃÏ¸µ¤Ë¹ßÎ×
µ¼Ô¤¬Ë¬Ìä»þ¤Î´¶ÁÛ¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢
¡Ö¥²¡¼¥à¤ÎÃæ¤ÎÀ¤³¦¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¸µ±Ø¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¢¥Ç¤µ¤ó¡Ë
¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤´¤¯ÉáÄÌ¤ÎÃÏ²¼ÄÌÏ©¤ËÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤ëà°ÛÊÑá¡£¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤ÎÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤ÇÉÝ¤í¤·¤¯¡¢¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÉÔµ¤Ì£¤Ç¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
±Ç²è¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ç¤â¡¢±Ç²è¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿µ¢¤ê¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤òÄÌ¤ì¤ÐºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤ò¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ï¡¢¤Þ¤Á¤¬¤¤Ìµ¤·¤À¡£
¿À¸Í»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¤È±Ç²è¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï8·î8Æü¡Á9·î30Æü¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¼Â»Ü¡£
¡Ö¿·Ä¹ÅÄ±Ø¡×²þ»¥³°¤ÎÃÏ²¼ÄÌÏ©Æâ¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ¡¹¤Êà°ÛÊÑá¤Ï¡¢»£±Æ¤·¤Æ¡Ö#¿·Ä¹ÅÄ±Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡×ÉÕ¤¤ÇInstagram¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢±Ç²è¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤´°ÆÆâToDo¥á¥âÄ¢¡Ê³Æ8¿Í¤Å¤Ä¡¢¤¤¤º¤ì¤âÈóÇäÉÊ¡Ë¤¬ÃêÁª¤ÇÌã¤¨¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·Ä¹ÅÄ±Ø¤ò´Þ¤à8¤Ä¤Î±Ø¤Ë·Ç¼¨Ãæ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÎQR¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Çà°ÛÊÑá¤òÃµ¤¹¡ÖÃÏ²¼Å´8±Ø°ÛÊÑÃµ¤·¥é¥ê¡¼¡×¤â9·î30Æü¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¡£
¤µ¤é¤Ë±Ç²è¸ø³«Æü¤Ç¤¢¤ë8·î29Æü¤«¤é¤Ï¡¢°ÛÊÑ¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¡Ö¿·Ä¹ÅÄ£±ÈÖ³¹¾¦Å¹³¹¥³¥é¥Ü´ë²è¡×¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç½Ð¸½¤¹¤ë5ÈÖ½Ð¸ý¤«¤é8ÈÖ½Ð¸ý¤Î°ÆÆâ´ÇÈÄ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¹ç¸ÀÍÕ¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¶¨»¿Å¹ÊÞ¤Ç¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¤¿ÀèÃå2000¿Í¤Ë±Ç²è¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¥³¥é¥Ü¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¡£
8ÈÖ½Ð¸ý¤ÎÀ¤³¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿·Ä¹ÅÄ¤Î³¹¤â³Ú¤·¤ß¤Ä¤¯¤¹¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£