¡È¼òÊÊ¤Î°¤µ¡É½Å¤¯¸«¤é¤ì¡Äº£»ÔÎ´Æó¤¬10·î³«ºÅ¤Î¥é¥¤¥ÖÉÔ»²²Ã¤ò¸øÉ½¡¢¥Ü¡¼¥«¥ëÉÔºß¤Ç15¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ËºÇÂç¤Î´íµ¡
¡¡8·î27Æü¡¢»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦º£»ÔÎ´Æó¤¬¡¢10·î¤ËÂçºå¡¦¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤ËÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÉÔ»²²Ã¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯4·î¤Ëµ¯¤³¤·¤¿¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Ø¤ÎË½¹Ô»ö·ï¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡Öº£»Ô¤µ¤ó¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Ë¡Ø»¦¤¹¤¾¡Ù¤È¶¼¤·¡¢±¿Å¾ÀÊ¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë¥¢¥¯¥ê¥ëÈÄ¤òÃ¡¤¡¢ÏÓ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¤É¶¼Ç÷¤ÈË½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»öÌ³½ê¤ÏÊó½·¤ÎÊÖ¾å¤È³èÆ°µÙ»ß¤ò·èÄê¤·¡¢¸½ºß¤â¶à¿µÃæ¤Î¿È¤Ç¤¹¡£7·î31Æü¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢8·î28Æü¤Ë¤Ï ¡È¼¨ÃÌ¡É ¤¬À®Î©¤·¤¿¤È±¿Å¾¼ê¤ÎÃ´ÅöÊÛ¸î»Î¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡Èï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ë±¿Å¾¼ê¤Ï¡¢¡Ö»ö¼Â¤òÇ§¤á¡¢È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤Î¼«½Í¤äµÙ»ß¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÎÉüµ¢¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£»Ô¤Î ¡È¼òÊÊ¤Î°¤µ¡É ¤¬½Å¤¯¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¡Öº£»Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢5Ç¯Á°¤Î2020Ç¯¤Ë¤âÀÐ³ÀÅç¤ÇÅ¥¿ì¤·¡¢°û¿©Å¹¤Ç¥Ê¥ó¥Ñ¤·¤¿½÷À¤Ë¼ò¤ò¤«¤±¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ò¤¬¤é¤ß¤ÎÁûÆ°¤Ïº£²ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¥¹¥Ô¡¼¥ÉÉüµ¢¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÌµÍý¤ä¤ê¥é¥¤¥Ö¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤È¿·¤¿¤ÊÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¤À¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥Ä¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î1¿Í¤òÌ³¤á¤ëº£»Ô¤Î ¡ÈÉÔºß¡É ¤Î±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤êOMI¤µ¤ó¤Ò¤È¤ê¤Ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÇØÉé¤ï¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤ÊÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢OMI¤µ¤ó¤Èº£»Ô¤µ¤ó¤Î ¡È¤«¤±¹ç¤¤¡É ¤âÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤â¥Õ¥¡¥ó¤òÍîÃÀ¤µ¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·ÂÐ±þ¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡X¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÃæ»ß¤ä±ä´ü¤òË¾¤àÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¥Ä¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î1¿Í¤¬³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ¤¿¤é¥é¥¤¥ÖÃæ»ß°ìÂò¤À¤í¡Õ
¡Ô±ä´ü¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Õ
¡Ô±ä´ü¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ä¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¼«Ê¬ÅÔ¹ç¤Î±ä´ü¤Ã¤Æ°ãÌó¶â¤«¤«¤ë¤«¤é¡¢³«ºÅ¤¹¤ë¤ó¤ä¤í¤Ê¡Õ
¡¡¥Ü¡¼¥«¥ëÉÔºß¤Î¤Þ¤Þ¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢SNS¤Ç¤Ï»¿ÈÝ¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê¤ò¡¢²»³Ú¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö15¼þÇ¯¤È¤¤¤¦µÇ°¤Î¾ì¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï°Û¾ï»öÂÖ¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Âç·¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤Ë¤Ïµð³Û¤Î¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ê¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ä´Ø·¸³Æ¼Ò¤È¤Î·ÀÌó¾å¡¢°Â°×¤ËÃæ»ß¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£°ãÌó¶â¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¡¢Í½Äê¤É¤ª¤ê³«ºÅ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÉÔºß¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î´íµ¡¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Ë¾¤à¤Î¤Ï7¿Í¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡ØR.Y.U.S.E.I.¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ëµ±¤¯»Ñ¤À¤í¤¦¡£