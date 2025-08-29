この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

薄い人脈を広げても意味ない」起業で失敗する人の“勘違い”を経営者が一刀両断

YouTubeチャンネル「ひとり開業チャンネル」が公開した動画「【警告】独立して"失敗したと思われる人"の3つの共通点」の中で、松原氏が独立・起業で成功できない人々の特徴について持論を展開した。



まず松原氏は、独立後に失敗する人の特徴として「ゴルフや交流会にめちゃくちゃ参加している人」を挙げた。こうした人々は「薄い知り合いがめちゃくちゃ増えていく」だけで、人脈が広がっていると錯覚しがちだと指摘。しかし、ビジネスの本質はそこにはなく、「この薄い関係を続けていても意味ないです」と断言。重要なのは、数多くの浅い関係を築くことではなく、「その薄い関係をどれだけ濃くできるのかということ」だと強調し、関係構築の質を問うた。



次に、失敗する経営者の共通点として「部下の離職率が高い」点を挙げた。特にマネジメント経験のない経営者が陥りがちな罠として、部下の離職を「部下が悪い」と他責にしたり、「これは一緒にやっていく仲間として早めに切った方がいいから」と自らを正当化したりする姿勢を問題視。これに対し、松原氏は「辞めるには辞める理由があって、それは真摯に反省しなきゃいけない」と述べ、経営者自身が原因を省み、改善する努力の必要性を訴えた。



最後に、常に「会社の売却」ばかりを考えている経営者の危うさについて言及した。自身の事業価値や売却先のことばかり話す姿勢を「いつでも脱出する気満々なんですよね」「自分のことしか考えていない」と厳しく批判。株主としての視点と経営者としての視点は異なるとし、「経営者としては違いますよね」と疑問を呈した。その上で、「やっぱり誰と働くかが最終的には一番価値があること」と語り、事業を育てる覚悟の重要性を説いた。