ナショナル・ドッグ・デーに合わせたCM動画

ドジャースの大谷翔平投手と愛犬デコピンがCMに登場し、話題を集めている。MLB機構は26日（日本時間27日）、同日の「ナショナル・ドッグ・デー」に合わせた動画を公開。他の犬までが嫉妬する姿に「可愛いCM！」「私もデコピンになりたいわ」と反響を集めている。

投手としてマウンドで躍動する大谷の映像と、昨年8月にドジャースタジアムの始球式に登場したデコピンの映像がテレビ画面に登場。「皆さん、あそこにいるのはデコイです。世界で一番幸運な犬です。飼い主はショウヘイ・オオタニ。神話にでてくる男です。野球ボールでこれら全てのことができる人間です。それは、全ワンちゃんの夢です」というナレーションが入っている。

その映像を、リビングでイングリッシュブルドッグが羨ましそうに見つめるという内容。「そして彼（デコピン）は2か国にいる全ての人に『いい子』って言われるんだ。でも僕は（飼い主の）グレグだけ」というナレーションが続き、羨ましそうな表情のイングリッシュブルドッグが名演技を披露する。

動画が公開されると、日米のファンからは「私も犬だったら嫉妬している」「私の犬も私を見てため息をした」「デコイは夢ような時間を満喫している」「全人類がデコイに嫉妬しています」「大谷さんのGOATっぷりもデコピンの賢さっぷりも全部詰まってる素敵な動画」「ワンコの気持ちよく分かります」「犬もデコくんに憧れるのかな」「デコくんいつ見ても凛々しくてお利口なのにやんちゃな感じが本当にかわいい」などのコメントが寄せられている。（Full-Count編集部）