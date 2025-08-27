Vさんはインスタグラムのフォロワーが6926万人超

【MLB】ドジャース 7ー0 レッズ（日本時間26日・ロサンゼルス）

思わず目を輝かせた。韓国の世界的人気グループ「BTS」のVさんが25日（日本時間26日）、ドジャースタジアムに来場。始球式も務め、一挙手一投足を韓国だけでなく日米メディアが速報したほど注目を集めた。そんな中、Vさんの表情が“一変”した瞬間にファンも興奮。「涙出る」「めちゃ良い顔」と話題を呼んでいる。

インスタグラムのフォロワーが6926万人を超える世界的スターのVさん。試合前からドジャースタジアムには大勢のファンが列を作るなど、騒然としていた。始球式の前にはベンチで写真撮影などを行っていたVさんだったが、その表情には少し硬さも見られた。

しかし、ベンチ裏から大谷翔平投手が姿を見せると、目を見開いて満面の笑みを浮かべた。2人は英語で挨拶し、ハグや握手を交わして2ショット撮影を行った。ファンが注目したのは、Vさんの顔ががらりと変わった大谷との対面シーンあった。

「スター（テテ）がスター（大谷選手）を見て驚く表情する世界線が凄すぎて」「キラキラした目に変わって、パァッと少年の表情になるところがテテだなぁと思った」「大谷さんキタ！ ってびっくりした表情のテテがかわいくて涙でる」「テテをこんな表情にさせる大谷くんスゲェ」「大谷さんを見つけた時のテテの表情可愛かったな」と反響が殺到している。

Vさんはその後、タイラー・グラスノー投手からボールの握りを教わるなど、始球式に向けて練習を行った。迎えた本番では、捕手役の山本由伸投手にサウスポーから見事なノーバウンド投球を披露。試合も笑顔で観戦するなど、充実の1日を過ごしたようだ。（Full-Count編集部）