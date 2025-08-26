²Ö²¦¤¬¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¤òÌµÎÁÇÛ¿®¤·¤¿¥ï¥±¤È¤Ï¡©
¡Ö¥Ð¥¹¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥ê¥ó¡×¤ä¡Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯¥ë¥ï¥¤¥Ñ¡¼¡×¤Î²Ö²¦³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡¢3DÃµº÷·¿¥Û¥é¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó/À¶ÁÝ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡Ø¤·¤º¤«¤Ê¤ª¤½¤¦¤¸¡Ù¤òSteam¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú#¤·¤º¤«¤Ê¤ª¤½¤¦¤¸¡Ûµ¤ÇÛ¤ò¾Ã¤·¤Æ¡¢ÁÝ½ü¤»¤è¡£ #PR #²Ö²¦¥Û¥é¡¼À¸ÇÛ¿®¡ÊYouTube¡Ë
https://www.youtube.com/live/w_PLJJcm4GQ
¤¢¤é¤¹¤¸¡§
Ë´¤Éã¤«¤éÁêÂ³¤·¤¿ÊÌÁñ¤òÄ¹¤¤´ÖÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¡£ÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤ËÇäµÑ¤¹¤ë¤¿¤áÊÌÁñ¤ÎÀ¶ÁÝ¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤¬¡¢Âæ½ê¤Î±ø¤ì¤Î²¼¤Ë±£¤ì¤¿°Å¹æ¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤¦¤¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÊÌ¤Î°Å¹æ¤¬¡£
ÊÌÁñ¤ÈË´¤Éã¤ÎÆæ¤ò²ò¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤¦¤¸¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤¯¼ç¿Í¸ø¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£
¡Ö²Ö²¦¤¬¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¤òÌµÎÁÇÛ¿®¡×¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤òº£°ì¤ÄÍý²ò¤·¤¤ì¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡Ø¤·¤º¤«¤Ê¤ª¤½¤¦¤¸¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿Æ±¼Ò¥Û¡¼¥à¥±¥¢»ö¶ÈÉô¤Î¸¶ÅÄÏÂÌï¤µ¤ó¤Ë¿§¡¹¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡Ø¤·¤º¤«¤Ê¤ª¤½¤¦¤¸¡Ù¤òÌµÎÁÇÛ¿®¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
¸¶ÅÄ¡§ÊÀ¼Ò¤ÎÊØÍø¤Ê¾¦ÉÊ¤äÁÝ½ü¤ò²÷Å¬¤Ë¤¹¤ëÎ¢µ»¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢·³¼ê¤È¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥ê¥ó ¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¸ÞÆÁ¤ò´ÊÃ±¤Ë¤ªÁÝ½ü¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¡Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯¥ë¥ï¥¤¥Ñ¡¼¡×¤ÎÊÁ¤òÃ»¤¯¤·¤ÆÌÖ¸Í¤ÎÁÝ½ü¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡£¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤²÷Å¬¤Ê¤ªÁÝ½üÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥²¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ªÁÝ½ü¤ÎÁÖ²÷´¶¤òÂÎ´¶¤·¡¢¡ÖÌÀÆü¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¡Ø¤·¤º¤«¤Ê¤ª¤½¤¦¤¸¡Ù¤ÎÌµÎÁÇÛ¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ²¿¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸¶ÅÄ¡§½¾Íè¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÊý¡¹¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¡¢¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À¸³è¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¼Â¶·ÇÛ¿®¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤âµ¤·Ú¤Ë¥×¥ì¥¤¡¦È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥²¡¼¥à¤ò¤¢¤Þ¤ê¤µ¤ì¤Ê¤¤Êý¤â¡¢¤½¤Î¼Â¶·Æ°²è¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢ËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼³«È¯¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡©
¸¶ÅÄ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥Ã¥È¥¨¥Ð¡¼ÍÍ¤Ë³«È¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼ÒÆâ¤ÇÆÏ¤±¤¿¤¤¾ðÊó¤ä¥²¡¼¥à¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶¦Í¤·¤Ä¤Ä¡¢¥ï¥Ã¥È¥¨¥Ð¡¼ÍÍ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µÄÏÀ¤ò½Å¤Í¥²¡¼¥à¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
https://x.com/masakawa/status/1955200211938316702
¡¼¡¼¡Ø¤·¤º¤«¤Ê¤ª¤½¤¦¤¸¡Ù¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤«¤é¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¸¶ÅÄ¡§¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¡ÖÁÝ½üÍÑ¾¦ÉÊ¤Î»È¤¤Êý¤äÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÁÝ½ü¤¹¤ë´¶³Ð¤¬µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼Â¶·ÇÛ¿®¤ò»ëÄ°¤µ¤ì¤ëÊý¤«¤é¤â¡¢ÇÛ¿®¤ò³Ú¤·¤àÀ¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÁÝ½üÊýË¡¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¥²¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÁÝ½ü¤ÎÁÖ²÷´¶¤òÂÎ´¶¤·¡¢¡ÖÌÀÆü»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Ã£À®¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¡Ø¤·¤º¤«¤Ê¤ª¤½¤¦¤¸¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤äÌµÎÁ¥²¡¼¥àÂè2ÃÆ¤Ê¤É¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸¶ÅÄ¡§º£²ó¤ÎÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤â¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥²¡¼¥àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¼ÂºÝ¤Î¤½¤¦¤¸¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢³Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë±£¤ì¤¿¥®¥ß¥Ã¥¯¤ä°Å¹æ¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ËÇ¦¤Ó´ó¤ë¡È¥Ê¥Ë¤«¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ëPC¸þ¤±¡Ø¤·¤º¤«¤Ê¤ª¤½¤¦¤¸¡Ù¤Ï¡¢Steam¤Ë¤Æ2026Ç¯8·î7Æü¤Þ¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
¤·¤º¤«¤Ê¤ª¤½¤¦¤¸
https://store.steampowered.com/app/3833930/_/[¥ê¥ó¥¯]
