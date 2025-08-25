【怪獣8号】第1部隊VS第3部隊「犬猿投票」特設サイト＆新キャラキャスト情報公開！
7月19日（土）から第2期の放送と、X（Twitter）での全世界リアルタイム配信が開始され、SNS を中心に大きな盛り上がりを見せている『怪獣8号』。鳴海弦率いる第1部隊VS亜白ミナ率いる第3部隊「犬猿投票」特設サイトが公開。また、第2期から登場する新キャラクターたちのキャスト情報も公開された。
＞＞＞新キャラクター＆キャストをチェック！（写真4点）
集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ+』にて2020年7月より連載中、数々のマンガ賞に輝き、既刊15巻にして国内累計発行部数が1800万部を超える（デジタル版含む）松本直也氏による大人気コミック『怪獣8号』。その人気は国内にとどまらず、北米をはじめ海外でも多くのファンを獲得している。
そんな世界的原作のアニメ化を手掛けるのは、アニメーション制作：Production I.G／怪獣デザイン＆ワークス：スタジオカラーという大怪獣級タッグ！ 第1期は2024年4月13日よりテレ東系列ほかでの放送と、Xでの全世界リアルタイム配信が開始され、世界中で大きな盛り上がりを見せた。さらに、7月19日（土）から第2期の放送・配信も決定しており、引き続き注目を集めている作品だ。
8月23日放送の第18話（第2期第6話）では、第3部隊副隊長・保科宗四郎が怪獣9号の情報を携え、第1部隊の有明りんかい基地を訪問。迎え撃つように立ちはだかったのは、第1部隊隊長・鳴海弦。両者は顔を合わせるなり激しい火花を散らし、犬猿の仲を象徴するシーンが描かれた。
この第18話の放送を記念し、アニメ公式サイトにて「第1部隊VS第3部隊 犬猿投票」特設サイトを公開。東京を管轄に持つ両部隊のどちらかを選び、ぜひ投票してみよう。
投票期間は 9月30日（火）23：59まで。結果は後日、公式サイト・SNSにて発表予定だ。
そして、第2紀から登場する新キャストの情報も発表。第2部隊隊長・五十嵐ジュラを演じるのは甲斐田裕子、第4部隊隊長・緒方ジュウゴを演じるのは咲野俊介、第4部隊副隊長・霧森トーコを演じるのはM・A・Oに決定！
第18話「適合者」の師団会議でも掛け合いの中で個性が際立っていた新キャラクターたち。第2部隊に配属となったハルイチや葵、第4部隊に配属となったレノや伊春と、どのような物語を紡ぐのか、ぜひお楽しみに。
また、第2期放送話を収録したBlu-ray＆DVDが全4巻で発売。記念すべき最終巻Vol.8のジャケットを飾るのは「怪獣8号」。各巻にキャストオーディオコメンタリーや20ページに及ぶアニメ『怪獣8号』調査報告書など、アニメ『怪獣8号』をより深く知ることの出来る豪華特典付きとなっている。Blu-ray＆DVDは10月15日より順次リリース。こちらもお楽しみに。
（C）防衛隊第3部隊 （C）松本直也／集英社
＞＞＞新キャラクター＆キャストをチェック！（写真4点）
集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ+』にて2020年7月より連載中、数々のマンガ賞に輝き、既刊15巻にして国内累計発行部数が1800万部を超える（デジタル版含む）松本直也氏による大人気コミック『怪獣8号』。その人気は国内にとどまらず、北米をはじめ海外でも多くのファンを獲得している。
そんな世界的原作のアニメ化を手掛けるのは、アニメーション制作：Production I.G／怪獣デザイン＆ワークス：スタジオカラーという大怪獣級タッグ！ 第1期は2024年4月13日よりテレ東系列ほかでの放送と、Xでの全世界リアルタイム配信が開始され、世界中で大きな盛り上がりを見せた。さらに、7月19日（土）から第2期の放送・配信も決定しており、引き続き注目を集めている作品だ。
この第18話の放送を記念し、アニメ公式サイトにて「第1部隊VS第3部隊 犬猿投票」特設サイトを公開。東京を管轄に持つ両部隊のどちらかを選び、ぜひ投票してみよう。
投票期間は 9月30日（火）23：59まで。結果は後日、公式サイト・SNSにて発表予定だ。
そして、第2紀から登場する新キャストの情報も発表。第2部隊隊長・五十嵐ジュラを演じるのは甲斐田裕子、第4部隊隊長・緒方ジュウゴを演じるのは咲野俊介、第4部隊副隊長・霧森トーコを演じるのはM・A・Oに決定！
第18話「適合者」の師団会議でも掛け合いの中で個性が際立っていた新キャラクターたち。第2部隊に配属となったハルイチや葵、第4部隊に配属となったレノや伊春と、どのような物語を紡ぐのか、ぜひお楽しみに。
また、第2期放送話を収録したBlu-ray＆DVDが全4巻で発売。記念すべき最終巻Vol.8のジャケットを飾るのは「怪獣8号」。各巻にキャストオーディオコメンタリーや20ページに及ぶアニメ『怪獣8号』調査報告書など、アニメ『怪獣8号』をより深く知ることの出来る豪華特典付きとなっている。Blu-ray＆DVDは10月15日より順次リリース。こちらもお楽しみに。
（C）防衛隊第3部隊 （C）松本直也／集英社