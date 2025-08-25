ブライトンはエバートンに0-2で敗戦

イングランド1部ブライトンは現地時間8月24日、プレミアリーグ第2節でエバートンと対戦し0-2で敗れた。

ブライトンの日本代表MF三笘薫は惜しいボレーを見せたなか、地元紙は及第点の評価をしている。

今季初勝利を目指すブライトンはアウェーに乗り込んだ。三笘は左サイドで2試合連続スタメン出場すると前半18分に会場を沸かすプレーを見せた。GKバルト・フェルブルッヘンが前線へロングボールを送る。このボールに走り込んだ三笘は、胸でトラップ後にDF2人をあざ笑うかのようにボールを浮かせて後ろ側へかわすと、そのまま右足でボレー。シュート惜しくもクロスバーを直撃し、今季初ゴールはならなかった。

試合は同23分にMFジャック・グリーリッシュのクロスからFWイリマン・ヌディアエに合わせられて失点。さらに後半立ち上がりの7分、グリーリッシュのパスを受けたMFジェームズ・ガーナーにダイレクトの低弾道ミドルを叩き込まれた。それでも同30分には三笘が左からアウトサイドクロスを供給すると、FWヤンクバ・ミンテが放ったシュートが相手のハンドを誘いPKを獲得。しかしFWダニー・ウェルベックのPKはジョーダン・ピックフォードに読まれてキャッチされた。

試合はそのまま終了しブライトンはアウェーで完敗となったなかで三笘はフル出場となった。地元紙「Sussex Express」は採点で及第点の「6」と評価し、「日本代表選手のバーに当たって跳ね返ったボレーシュートは非常に不運だった。アウトサイドから放たれた美しいクロスからミンテがPKを獲得した」と言及している。次節はホームに強豪マンチェスター・シティを迎えるがチームは今季初勝利を収められるのか、三笘のプレーとともに注目が集まる。（FOOTBALL ZONE編集部）