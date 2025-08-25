エクストレイルをマイナーチェンジ

日産自動車は8月21日、DセグメントのSUV『エクストレイル』をマイナーチェンジし、9月18日より全国一斉に発売すると発表した。また、同時に新グレード『ロッククリーク（ROCK CREEK）』を設定する。

現行エクストレイルは、堅牢で上質感あるデザインと第2世代『eパワー』、可変圧縮比『VCターボ』エンジン、電動駆動4輪制御技術『eフォース』を搭載した本格SUVモデルである。



改良新型日産エクストレイル。 日産自動車

今回のマイナーチェンジでは、内外装デザインの質感のアップするとともに、日産としては国内初となる『グーグル』を搭載した『ニッサンコネクト（NissanConnect）』インフォテインメント・システムや、先進運転支援機能への最新カメラ技術の搭載などにより、商品力の向上を図った。

また、エクストレイルのDNAである『タフギア』感を高めた新グレード『ロッククリーク』を設定、『ニスモ』や『オーテック』などとともに、ユーザーのライフスタイルに合わせたエクストレイルをセレクトできるようになった。

高められた上質感と機能性

エクステリアではフロントグリルに洗練された印象の横桟調の精密なパターンを施したデザインを採用し、上質で情緒豊かな表情がもたらされた。また、フロントのシグネチャーランプを常時点灯のデイタイムランニングランプとすることで、昼間でも特徴的な上下2分割のヘッドランプの存在感をより高めている。併せて、前後のターンシグナルのLED化により洗練度が高められている。

フロントバンパーは下部をグロスブラックとし、サテン調シルバーのアクセントを施すことで上質感を向上した。また、メーカーオプションの19インチアルミホイールには、幾何学的でモダンな切削パターン入りの新デザインとなっている。



改良新型日産エクストレイルのインテリア（オプションのナッパレザー仕様）。 日産自動車

インテリアにおいては、インストルメントパネル上部のカラーをブラックに変更して洗練度を高めた。さらにオプションのナッパレザー仕様は、色調を従来のタンからより落ち着いた雰囲気のブラウンに変更し、ナチュラルで洗練された大人の雰囲気を演出している。標準設定のシートのデザインには、織物ならではの上質な繊細さとダイナミズムを併せ持つ、ジャパニーズモダン調のクロスを採用している。

そのほかにワイヤレス充電式のコンソールトレイや、大型のセンターコンソールボックスなど、従来からの機能性はそのままに、前後席すべてのUSB充電ポートをタイプCに変更して利便性を向上させた。

アラウンドビューモニターが進化

今回のマイナーチェンジで、日産として国内モデルに初導入となる『インテリジェント・アラウンドビューモニター』には、『3Dビュー』機能と『インビジブルフードビュー』機能が搭載された。

『3Dビュー』機能は、クルマの周囲360度を立体的に見ることが可能となり、ドライバーの死角をなくすことで、車両発進時の巻き込み防止など、安全確認をサポートする。



『3Dビュー』と『インビジブルフードビュー』を備える『インテリジェント・アラウンドビューモニター』。 日産自動車

『インビジブルフードビュー』機能は、ドライバーからは目視できないボンネットに隠れた路面が映像で表示され、駐車場などの狭い道での曲がり角において、正確で安全にクルマを操作できるようにサポートする。

また、好評の『フロントワイドビュー』には、新たに『地点登録機能』が追加された。これによりユーザーが任意で登録した地点に近づくと『フロントワイドビュー』が自動的に表示されるようになり、普段よく通る自宅近くの交差点などでボタン操作することなく前方・左右の安全確認を行えるようになった。

タフギア感を高めた『ロッククリーク』を新設定

今回のマイナーチェンジより設定された新グレード『ロッククリーク（ROCK CREEK）』は、4WDモデルの『X eフォース』グレードをベースに、アウトドア志向のユーザーに向け専用の内外装パーツや防水シートを装備し、エクストレイルの初代モデルから受け継がれるDNAである『タフギア』イメージをさらに高めたモデルである。

エクステリアはブラックを基調に、溶岩をイメージした『ラバレッド』のアクセントを配した専用フロントグリル、フロントバンパー、アルミホイールなどを採用、SUVとしての存在感と力強さをより高めたスタイリングとなっている。



新グレードの日産エクストレイル『ロッククリーク』。 日産自動車

インテリアも同様にブラック基調でコーディネイトされ、アウトドアなどシーンを選ばず使用できる防水シートを装備するほか、インテリアトリムの随所にラバレッドのアクセントを配した。

ボディカラーは、『キャニオンベージュ』に『スーパーブラック』のルーフを組み合わせた新色を『ロッククリーク』専用カラーとして設定、全7色のカラーバリエーションとした。

『エクストレイル・ロッククリーク eフォース』の価格は、2列シート車が475万6400円、3列シート車が488万6200円となる。

オーテックシリーズもさらに充実

今回のベースモデルのマイナーチェンジに合わせて、日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）扱いとなる架装モデルのラインナップも拡充された。

先に述べた『ロッククリーク』追加のほかに、人気のカスタマイズモデル『オーテック』シリーズもベースモデルに準じたマイナーチェンジを受けた。さらに、『エクストレイル・オーテック』をベースとしたスポーティグレード『オーテック・スポーツスペック』が新たに設定された。



日産エクストレイル・オーテックシリーズに新たに追加された『オーテック・スポーツスペック』。 日産自動車

『オーテック・スポーツスペック』は、ヤマハ製の『パフォーマンスダンパー』や『ミシュラン・プライマシー4』タイヤの装備に合わせたサスペンションおよびハンドリング特性、そしてエンジンコンピューターやeフォース制御に専用チューニングを施し、安心感が高いハンドリングと爽快で質感の高い乗り味を実現したスポーツモデルである。

エクストレイルへの『オーテック・スポーツスペック』の設定は、セレナ、ノートオーラに続くものであり、そのインテリアには熟練のテストドライバーが徹底的に走り込んで仕立てたモデルとして『TUNED BY NMC』の専用エンブレムが装着されている。

『エクストレイル・オーテック』シリーズの価格は514万1400円（オーテックeフォース・2列シート）から590万1500円（オーテック・スポーツスペックeフォース・2列シート）となっている。

SOTOASOBIパッケージを設定

愛車をアウトドアイメージにカスタマイズするアクセサリーパッケージとして、先にキャラバンに設定された『SOTOASOBI』パッケージのエクストレイル用が9月18日より発売される。

『SOTOASOBI』パッケージは、アウトドアシーンに映えるデザイン性と機能性を両立したアクセサリーパッケージで、クルマを釣りやキャンプなどのアウトドアレジャーを遊びつくすための『相棒』として使いこなすユーザーへの新しい価値観を提案する。



改良新型日産エクストレイルに『SOTOASOBI』パッケージ装着車。 日産自動車

エクストレイル用の『SOTOASOBI』パッケージは、フロントフードを飛び石などから保護しながらフロントフェイスを引き締める、艶消し黒の『プロテクションシールド』、オフロードイメージを高めるタフブラックの『フェンダーガーニッシュ』、そして『SOTOASOBIパッケージ専用エンブレム』により構成される。

エクストレイル用『SOTOASOBI』パッケージは、マイナーチェンジ前車も含むT33型エクストレイルの通常モデルのほかに新グレード『ロッククリーク』への装着も可能（専用エンブレムを除く）で、同グレードのタフギアイメージをさらに高めることができる。また、前モデルであるT32型エクストレイルにも同様の『SOTOASOBI』パッケージを設定した。

エクストレイル用『SOTOASOBI』パッケージの価格は、T33エクストレイル用が24万1425円、ロッククリーク用が23万2155円、T32型エクストレイル用は24万2997円となる。