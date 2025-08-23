Snow Manのメンバー・佐久間大介と深澤辰哉が自身のInstagramストーリーズにて、タイ到着後の移動中の様子をとらえた写真を投稿した。

写真：佐久間大介＆深澤辰哉のハワイロケ時の“こうかんこ”投稿

■佐久間大介「タイに着いたーー！！！」

最初に佐久間がストーリーズにて、「タイに着いたーー！！！」と写真を投稿。そこには、タイに着いて車に乗る、深澤辰哉の姿が。黒キャップ、グレーカラーのTシャツ、デニムを合わせたシンプルスタイルで、前をまっすぐ向いて姿勢正しく座る深澤辰哉の“オフ顔”が印象的だ。

佐久間大介のストーリーズを見る

https://www.instagram.com/stories/daisuke.sakuma_sn_official/

■深澤辰哉「撮り返した わら」

そんな佐久間の投稿に続き、深澤もストーリーズを更新。「タイについた！ 撮り返した わら」と佐久間の隠し撮りに成功し、バッグを膝の上に置いて前を見据える佐久間を激写。

深澤辰哉のストーリーズを見る

https://www.instagram.com/stories/sn_tatsuya.fukazawa_official/

■“こうかんこ”とハワイでのオフショットを交換投稿した過去のある、ふたり

佐久間と深澤は、今年6月に放送されたTBS『バタバタ買い物バケーション』でも“こうかんこ”とハッシュタグをつけて、互いのオフショットを交換投稿し、Snow Manらしい平和なやりとりで話題を集めたことでも記憶に新しく、タイでのオフショットにも期待が募る。