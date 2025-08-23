佐久間大介と深澤辰哉が“オフ顔”を互いに撮影「タイに着いたーー！！！」「撮り返した わら」
Snow Manのメンバー・佐久間大介と深澤辰哉が自身のInstagramストーリーズにて、タイ到着後の移動中の様子をとらえた写真を投稿した。
写真：佐久間大介＆深澤辰哉のハワイロケ時の“こうかんこ”投稿
■佐久間大介「タイに着いたーー！！！」
最初に佐久間がストーリーズにて、「タイに着いたーー！！！」と写真を投稿。そこには、タイに着いて車に乗る、深澤辰哉の姿が。黒キャップ、グレーカラーのTシャツ、デニムを合わせたシンプルスタイルで、前をまっすぐ向いて姿勢正しく座る深澤辰哉の“オフ顔”が印象的だ。
佐久間大介のストーリーズを見る
https://www.instagram.com/stories/daisuke.sakuma_sn_official/
■深澤辰哉「撮り返した わら」
そんな佐久間の投稿に続き、深澤もストーリーズを更新。「タイについた！ 撮り返した わら」と佐久間の隠し撮りに成功し、バッグを膝の上に置いて前を見据える佐久間を激写。
深澤辰哉のストーリーズを見る
https://www.instagram.com/stories/sn_tatsuya.fukazawa_official/
■“こうかんこ”とハワイでのオフショットを交換投稿した過去のある、ふたり
佐久間と深澤は、今年6月に放送されたTBS『バタバタ買い物バケーション』でも“こうかんこ”とハッシュタグをつけて、互いのオフショットを交換投稿し、Snow Manらしい平和なやりとりで話題を集めたことでも記憶に新しく、タイでのオフショットにも期待が募る。