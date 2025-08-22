ご飯もパンもない朝に！フライパンで15分「即席パン」

「朝はとにかく時間がない！ でも何もない…」そんなときは、フライパンでできる即席パンを作ってみませんか？ 発酵不要で、特別な材料も不要。混ぜて焼くだけで、ほんのり甘くてふわっとやわらかいパンが完成します。味のレパートリーも無限大。今回は、忙しい朝の味方になる4つのレシピをご紹介します。

▼グルテンフリーのパンが発酵なし10分で完成

外はサクサク＆中はふわっとしたスコーンのような食感は、朝ごはんやおやつにぴったりです。



▼やさしい甘みがクセになる

ホットケーキミックスがあれば即作れます。お好みのナッツを入れるのも楽しみ方のひとつ。



▼バターや卵、牛乳は不要

混ぜてちぎって焼くだけの超簡単レシピ。完成まで15分なので、忙しい朝の強い味方です。



▼中からチーズがとろ〜り…ボリューム満点

マヨネーズがあれば調味料も最低限でOK。中に入れる具材はお好みで試してみてください。







思い立ったらすぐ作れる「即席パン」は、頼れる朝ごはんの候補になりますね。発酵不要で洗い物も最小限なので、忙しい人にもぴったり。今回ご紹介したレシピは、冷蔵庫にある調味料や食材でパパッと作れます。ご飯を炊き忘れたりパンを買い忘れた朝にぜひ作ってみてください。（TEXT：青木千奈）