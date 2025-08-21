「いつも同じコーデ」→【無印良品】へ！ 買って真似したい♡「大人スカートコーデ」
コーデがワンパターンになりがち……。そんな大人女性は、シンプルなのにシャレ感が漂う【無印良品】のスタッフコーデをお手本にしてみて。マンネリ打破が狙える柄トップス合わせや、洗練された雰囲気をまとえるセットアップコーデなど、大人に似合う着こなしをピックアップ。ワンランク上のオシャレを楽しみたい人は、ぜひ真似して。
プリーツスカート × ストライプシャツで上品リラクシーに
【無印良品】「ジャージープリーツスカート」\3,990（税込・セール価格）
消しプリーツ加工が施されたスカートは、コーデをキリッと引き締めつつ、大人カジュアルに着こなしやすい。@mujistaff.daimyoさんのようにストライプシャツを組み合わせれば、程よくきちんと感をプラス。ワンツーコーデもシャレ見えしそうです。
シャレ見えを狙えるスモーキーブルーのセットアップコーデ
【無印良品】「ライトスウェットスカート」\2,990（税込）
シンプルコーデでもサマ見えを目指すなら、セットアップで着こなすのもおすすめ。カジュアルなスウェット素材でも、上品なスモーキーブルーなら垢抜けそう。たっぷりと生地を使ったフレアスカートが、フェミニンなムードを演出。黒のボルリュームサンダルでエッジをきかせれば、ほんのり辛口に仕上がります。
writer：Emika.M