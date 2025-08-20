歌い手・luzさん死去 32歳 15周年ライブ目前での訃報に悲しみ広がる
SNSなどで人気の歌い手であるluz（本名・帯刀光司）さんが19日、死去した。32歳だった。所属事務所が20日、luzさんの公式サイトで伝えられた。8月31日には、活動15周年記念ライブluz ANNIVERSARY LIVE『XV』が予定されていた中での訃報に、SNS上では悲しみの声が広がっている。
公式サイトでは、所属事務所・ESPERANZAの代表取締役・市橋秀幸氏名義で「弊社所属のアーティスト luz（本名：帯刀光司）が、2025年8月19日、急逝いたしました」と報告。「あまりに突然の出来事に、関係者一同、深い悲しみに暮れております」と、突然の訃報に驚きを隠せない様子。
続けて「生前に賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」とし、「なお、葬儀につきましてはご遺族の意向により近親者のみにて執り行われる予定です」と伝えた。
また、「ご遺族のご意向を尊重し、詳細につきましては公表を差し控えさせていただきます」とし、最後に「何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
SNS上では「強い悲しみがあります」「突然のことで理解が追いつかない」などといった感想が寄せられている。
Luzさんは、1993年7月23日生まれ。クリエイターユニット・Royal Scandalのメンバーとしても活動。2017年4月、新レーベル「XYZP（XYZ Production）」を設立。自身のXでは、8月6日の投稿が最新となっており「本当に全てに限界来てる いつこの呪いから解き放たれるんだろう 光なんてもうとっくにないんだよ」とつづっていた。
