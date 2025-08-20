【トミカ】エヴァンゲリオンレーシング「エヴァRT2号機 トヨタ GR ヤリス」登場！
リアルなモータースポーツの世界で活躍するレーシングチーム「エヴァンゲリオンレーシング」のマシンをモデルとしたトミカ『エヴァRT2号機 トヨタ GR ヤリス』が登場！
エヴァンゲリオンレーシングと大人気ロングセラーブランド「トミカ」とのコラボ商品が登場！
本商品は2023年に開催された ”Moriya GT Grand Prix（開催地：茨城県守谷市）” に登場した「エヴァRT2号機 トヨタ GR ヤリス」をモチーフとしたトミカ。
UV印刷によって再現された細かなグラフィックなど、ディテールにこだわった仕上がりとなっている。
トミカ本来の軽く押すだけで良く走る走行性能は遊び盛りのお子様にはもちろん、大人のコレクター心も擽る完成度だ。
本アイテムは2025年11月上旬〜12月下旬頃のリリースを予定しており、直接のご購入は「エヴァンゲリオンレーシング」が参戦している競技カテゴリー（※）での物販会場や、国内各地のサーキット会場で行われる自動車関連イベントのほか、エヴァンゲリオン公式ストアが予定されている。
応援型通販サイトサポルト店舗にて、2025年8月20日（水）17：00から予約受付がスタートする。
レーシングカー、『エヴァンゲリオン』、トミカのスペシャルコラボアイテムをぜひお見逃しなく！
※2025年はSUPER耐久及びフォーミュラードリフトにシリーズ参戦中。
