【薬屋のひとりごと】スペシャルイベント『夏の園遊会』が2026年8月15日に開催決定！
シリーズ初のイベントとなる、TVアニメ『薬屋のひとりごと』スペシャルイベント〜夏の園遊会 2026〜が、2026年8月15日（土）にパシフィコ横浜 国立大ホールで開催されることが決定した。
後宮を舞台に「毒見役」の少女が、様々な難事件を解決する、シリーズ累計4000万部突破の大人気後宮謎解きエンターテインメント『薬屋のひとりごと』（著者：日向夏・イラスト：しのとうこ（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊）。
2025年1月から放送を開始した第2期は、各種配信プラットフォームで常に上位にランクイン。勢いそのまま、4月からスタートした第2クールが7月4日（金）に最終回を迎えた。「＃薬屋のひとりごと」がトレンド1位にランクインし、さらに放送終了後には【続編の制作決定】も発表され、さらなる盛り上がりを見せた。
そしてこの度、シリーズ初のイベントとなる、TVアニメ『薬屋のひとりごと』スペシャルイベント〜夏の園遊会 2026〜が、2026年8月15日（土）にパシフィコ横浜 国立大ホールで開催されることが決定した。
続編に向けての期待が高まる中、 ”園遊会” と題したスペシャルイベントが、2026年の夏を盛り上げてくれる。
あわせてイベントロゴも公開。
シリーズ初となるスペシャルイベントには、猫猫役・悠木碧、壬氏役・大塚剛央の出演が決定しているが、イベント詳細、追加出演キャスト情報などは続報をお見逃しなく。
そして、本イベントのチケット優先販売申込み券が、2025年10月15日（水）発売のTVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期 Blu-ray 第4巻に特典として封入されることも決定。
Blu-rayの特典で、イベントに備えましょう！
＞＞＞イベントビジュアルやBlu-ray第4巻ジャケットをチェック！（写真2点）
（C）日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会
＞＞＞イベントビジュアルやBlu-ray第4巻ジャケットをチェック！（写真2点）
