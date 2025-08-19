引退の葵つかささん、「ラスト写真展」衝撃の売り上げ 元所属事務所が公表「“金字塔”と呼べる存在」 オフショットも公開
17日をもって引退した元セクシー俳優の葵つかささんが所属していた芸能事務所「エイトマン」が19日までに、Xの公式アカウントを更新。葵さんの最後の写真展となった『葵つかさ 生きる。』の衝撃の売り上げを公表した。
同社は、「写真展『葵つかさ 生きる。』の売上が…」と書き出し、「【5000万円】を突破しました」と報告。「写真展という枠をはるかに超え『メジャー音楽ライブや舞台』に匹敵する水準で、葵つかさがまさに“金字塔”と呼べる存在となりました」とその偉業を称えた。続けて「これだけの【葵つかさ】が皆さんの手元に届く…本当にありがとうございました」と感謝した。
また、この投稿以降も、写真展のオフショットと思われる葵さんの写真を投稿。「葵つかさを見つめる…」「葵つかさを心に刻む…」「静かな強さと揺るぎない美しさで、圧倒的な存在感を残す唯一無二のAV女優として活躍。AV界の頂に立ち、なお"人間・葵つかさ"として生きることに誠実であろうとしたひと」などのコメントを添え、その引退を惜しんだ。
葵さんは、セクシー俳優として15年にわたり活躍。7月20日、インスタグラムに「ご報告」という文字のみが書かれた画像を投稿し、コメントで「2025年8月17日をもって、葵つかさとしての活動を引退します」と報告。「8月5日からギャラリー・ルデコで開催される、写真展『葵つかさ 生きる。』が最後の作品となります」と伝え、「来てね！！！！」と呼びかけていた。
