¡¡ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡ÊNBA¡Ë¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBLACK SAMURAI 2025¡×¤¬18Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¤ÎIG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç»ÏÆ°¤·¤¿¡£ËÜµ¤¤ÇÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¹âÀ¸¤Î¤¿¤á¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¥ã¥ó¥×¡ÖTHE CAMP¡×¤ò³«ºÅ¡£16ºÐ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¸õÊäÆþ¤ê¤·¤¿Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¹â1Ç¯¤ÎÇòÃ«ÃìÀ¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¤â»²²Ã¤·¡¢À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤ÎÎý½¬¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡Ãæ¹âÀ¸153¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¥¥ã¥ó¥×¤ÎÃæ¤Ç¤âÇòÃ«¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£16ºÐ¤Ê¤¬¤é¿ÈÄ¹194¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å92¥¥í¡£»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Î¡¼¥ë³Ø±¡Ãæ¡Ê»°½Å¡Ë3Ç¯»þ¤Ë¤Ï¡Öµþ²¦Jr.¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×2024-25¡×3°Ì·èÄêÀï¤Ç50ÆÀÅÀ22¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£º£Ç¯6·î¤Ë¤Ï¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤¿ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤ËºÇÇ¯¾¯¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¤Î°ïºà¤À¡£
¡¡È¬Â¼¤Ï¡ÖÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¡×¡£¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°Îý½¬Ãæ¤Ë¤ÏÈ¬Â¼¤¬ÇòÃ«¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£¤¤¤Ä¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´¤ÆµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£½éÆü¤ÎÎý½¬¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¹â¹»1Ç¯À¸¤é¤·¤¯¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£
¡¡Æ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¤«¤é¤Ï¡Ö¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ä¤È¤¤ËÀäÂÐ¥Ó¥Ó¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¥Õ¥§¥¤¥À¥¦¥§¥¤µ¤Ì£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾å¤ËÈô¤ó¤ÇÃåÃÏ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÄ¾ÀÜ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤ª¼êËÜ¤È¤·¤Æ¥¹¥¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿È¬Â¼¤ò¸«¤Æ¡¢¡ÖÂÎ¤ÏÁ´Á³¼«Ê¬¤è¤ê¤âÂç¤¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬ºÙ¤«¤¤Æ°¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÉý¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥·¥å¡¼¥È°ì¤Ä¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤Æ¤âåºÎï¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£
´ðÁÃÅª¤ÊÎý½¬¤òÅ°Äì¤¹¤ë»ØÆ³Ë¡¤Ë»É·ã¡ÖÁÂ¤«¤Ë¤¹¤ë¤È¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡×
¡¡º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ï¸µ¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤Ç¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤òÄ¹¤¯»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Õ¥£¥ë¡¦¥Ï¥ó¥Ç¥£»á¤¬ÍèÆü¡£È¬Â¼¤È°ì½ï¤Ë»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¡£¡ÖÇÉ¼ê¤ÊÆ°¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àµ¤·¤¤ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ò¶µ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢´ðÁÃÅª¤ÊÎý½¬¤òÅ°Äì¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÇòÃ«¤âÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î»ØÆ³Ë¡¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥×¥íÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢´ðÁÃ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤òÁÂ¤«¤Ë¤·¤ÆÂ¾¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤ä¤ë¤È¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£ÅÚÂæ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê·ú¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Æü¡¹ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÂåÉ½¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢´ðÁÃÅª¤Ê¤³¤È¤Ï¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¤É¤ÎÁª¼ê¤Ç¤âµá¤á¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÉôÊ¬¤òºÆÇ§¼±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¤³¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Ì´¤Ï¤â¤Á¤í¤óÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¾ì¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êNBA¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤¬ºÇ½ªÌÜÉ¸¡×¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥í¥»¥¹¤È¤·¤Æ¡¢´ðÁÃ¸Ç¤á¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³ú¤ß¤·¤á¡¢ÃÏÆ»¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦ËÈµ× ¿¿Âç / Masahiro Muku¡Ë