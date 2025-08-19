Instagramに投稿されたのは、大きなクッションの上でくつろぐ猫の姿。胸の前で手を組んで眠る様子が可愛らしいと、投稿には64.1万以上ものいいねが寄せられ「ねむたいねってつい声かけてしまいたくなる」「悶絶級の可愛さ」とのコメントが集まっています。

【動画：クッションの上でくつろぐ猫→おててを見てみると…】

お気に入りのクッションの上でうとうと

Instagramアカウント「ふうちゃん。まんまるお目目の短手ネコ」さまに登場した、まん丸の大きな目が特徴的なふうちゃん。大きなクッションがお気に入りで、自分の巣であるかのように長時間過ごしているのだそう。

横になってくつろいでいるふうちゃんは、胸の前で手を組んで、体をギュッと丸めていたとのこと。そのポーズはまるで、自分のことを自分で抱きしめているかのようだったとか。

いざ夢の中へ…

ふうちゃんは、身じろぎするとクッションから落ちてしまいそうなくらい端でくつろいでいることも多いのだそう。日ごろから飼い主さんは、ふうちゃんがクッションから落ちてしまわないか心配しているのだといいます。

ゆっくりと瞬きをして、今にも眠りについてしまいそうな様子。可愛らしいポーズで眠る姿があざとくて可愛らしいと、世界中からたくさんのコメントが集まっています。

感情表現豊かなふうちゃん

ふうちゃんはおしゃべりが得意とのことで、飼い主さんに話しかけられて、上手に返事をする姿も投稿されています。可愛らしい声でご飯のおねだりをされたら、思わず甘やかしてしまいたくなりますね。

お留守番が長くて拗ねてしまったときは、甘噛みをして不満があるとアピールすることもあるのだそう。感情表現が豊かで、色々な表情を見せてくれるといいます。

クッションの上でくつろぐふうちゃんの姿は、Instagramで64.1万回以上もいいねされ、「とても愛らしい」「美しい赤ちゃん、とてもキュートで愛らしい」「ネムネムさんみたいだね。ゆっくりしてね」「お目目がまんまる可愛すぎます。ヨギボーお気に入りですね。あーーーかわいい」「あら～自分が可愛いのをわかってらっしゃる笑」「一生懸命にお手手を組んで、お目目くりくりで可愛すぎる」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「ふうちゃん。まんまるお目目の短手ネコ」さまには、日々のふうちゃんの様子がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ふうちゃん。まんまるお目目の短手ネコ」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。