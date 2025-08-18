『ねーねー秋号』は『ちいかわ』＆『映画すみっコぐらし』Wカバー☆付録はちいかわ手帳♪
キャラクターマガジン『ねーねー秋号』は初となるWカバー！ 人気キャラクター『ちいかわ』と『映画すみっコぐらし』が見参♪ さらに ”すぺしゃるふろく” は『ちいかわ』の手帳セットという豪華っぷりです。
☆Wカバーやちいかわ付録イメージをチェック！（写真3点）＞＞＞
子どもから大人まで楽しめる、キャラクターマガジン『ねーねー』秋号が『ちいかわ』＆『映画すみっコぐらし』の豪華Wカバーでやってきた。
今号の『ねーねー』の表紙は、『ちいかわ』の3人組が目印。
なんとひっくり返すと……『映画すみっコぐらし』のイラストの表紙も！
『ねーねー』初となるWカバー仕様にぜひご注目を。
さらに、 ”すぺしゃるふろく” はちいかわ手帳セット♪
「今日も明日もがんばる手帳セット」はオールカラー。2026年12月までのカレンダー＋いろいろ書けるメモページもいっぱい。
草むしり検定風のプロフィールページもばっちり掲載。もちろん、キュートなイラストが全ページに載っています！
セットになっている手帳にぴったりのピンクのミニポールペンもかわいさMAX。小さいから持ち運びにも便利です。
シールにも、ちいかわたちのお顔がたくさん！
予定にあわせて手帳のページをデコってね。今回もボリュームたっぷりのふろくを楽しんじゃおう。
読み物ページも充実しており、『映画すみっコぐらし』の最新情報もいっぱい。ほかにも「マイメロディ」と「クロミ」のアニバーサリー情報も掲載されているのでサンリオファンもお見逃しなく。
巻頭のシールは、話題の『オバケーヌ』が図鑑シールで初登場！
とじこみには、ハロウィンにもぴったりな『いーすとけん。』、おやつバスケットが登場。
今回から、企業のかわいいキャラクターを紹介する「ねーねー編集部の新キャラ見〜つけた」のコーナーもスタート。初回は「もころん」をチェック！
今後もキャラクターをどんどん紹介していくよ！
人気連載の『リラックマ』『カピバラさん』『いーすとけん。』をはじめ、楽しい漫画も盛り沢山。
さらに、136名キャラグッズプレゼント収穫祭や、あそべるページがいっぱいの充実した一冊に仕上がっています♪
子どもも大人もみんな楽しめちゃう『ねーねー』秋号をぜひチェックしてね。
（C）nagano
（C） 2025 日本すみっコぐらし協会映画部
