（C）nagano

写真拡大

キャラクターマガジン『ねーねー秋号』は初となるWカバー！　人気キャラクター『ちいかわ』と『映画すみっコぐらし』が見参♪　さらに ”すぺしゃるふろく” は『ちいかわ』の手帳セットという豪華っぷりです。

☆Wカバーやちいかわ付録イメージをチェック！（写真3点）＞＞＞

子どもから大人まで楽しめる、キャラクターマガジン『ねーねー』秋号が『ちいかわ』＆『映画すみっコぐらし』の豪華Wカバーでやってきた。

今号の『ねーねー』の表紙は、『ちいかわ』の3人組が目印。
なんとひっくり返すと……『映画すみっコぐらし』のイラストの表紙も！
『ねーねー』初となるWカバー仕様にぜひご注目を。

さらに、 ”すぺしゃるふろく” はちいかわ手帳セット♪
「今日も明日もがんばる手帳セット」はオールカラー。2026年12月までのカレンダー＋いろいろ書けるメモページもいっぱい。
草むしり検定風のプロフィールページもばっちり掲載。もちろん、キュートなイラストが全ページに載っています！

セットになっている手帳にぴったりのピンクのミニポールペンもかわいさMAX。小さいから持ち運びにも便利です。

シールにも、ちいかわたちのお顔がたくさん！
予定にあわせて手帳のページをデコってね。今回もボリュームたっぷりのふろくを楽しんじゃおう。

読み物ページも充実しており、『映画すみっコぐらし』の最新情報もいっぱい。ほかにも「マイメロディ」と「クロミ」のアニバーサリー情報も掲載されているのでサンリオファンもお見逃しなく。

巻頭のシールは、話題の『オバケーヌ』が図鑑シールで初登場！
とじこみには、ハロウィンにもぴったりな『いーすとけん。』、おやつバスケットが登場。

今回から、企業のかわいいキャラクターを紹介する「ねーねー編集部の新キャラ見〜つけた」のコーナーもスタート。初回は「もころん」をチェック！
今後もキャラクターをどんどん紹介していくよ！

人気連載の『リラックマ』『カピバラさん』『いーすとけん。』をはじめ、楽しい漫画も盛り沢山。
さらに、136名キャラグッズプレゼント収穫祭や、あそべるページがいっぱいの充実した一冊に仕上がっています♪

子どもも大人もみんな楽しめちゃう『ねーねー』秋号をぜひチェックしてね。

（C）nagano
（C） 2025 日本すみっコぐらし協会映画部