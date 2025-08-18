ENHYPEN（エンハイプン）のNI-KI（ニキ）があらたなダンス動画を公開し、キレキレのヒップホップダンスが注目を集めている。

■ENHYPENニキの最新ダンス動画が「爆アゲ！」と話題

ニキがダンスしている楽曲は、ラッパー・Mann（マン）が50 Cent（フィフティー・セント）をフィーチャリングに迎えて2010年にリリースした「Buzzin」。TikTokではTOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー） やTWS（トゥアス）、MONSTA X（モンスタエックス）など様々なアーティストがこの曲に乗せてダンスを披露している。

ニキはサングラスを掛け、金髪ヘアにパーカーのフードを被ったラフな服装で登場。全く体幹をぶらさずに勢いよく左右にステップを踏んでから、リズムに乗せて腰や手足を自在に操って踊っていく。身のこなしはとても軽く、最後にはしゃがみながらゆっくりとターンを決め、終始余裕を漂わせながらダンスしてみせた。

SNSでは「本当に完璧すぎるダンス」「ニキのダンスはレベチ」「足どうなってる!!?」「言葉で表現できないレベル」「まだ19歳なんて…」「魅せ方も服の感じも全部好き」「久々のガッツリHIPHOPダンス最高！」「ニキのダンスはオシャレでかっこよくて大好き！」「爆アゲ！」「かっこよすぎて感動」と、大きな反響が寄せられている。

