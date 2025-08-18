税務署が常に目を光らせている「法人から個人へのお金の移転」。いい・悪いは別として、すべて確認するという税務署の姿勢は一貫しています。ここでは、経営者が認識すべき税務署のスタンスについて、具体的に見ていきます。※本記事は、税理士・清野宏之著『社長の資産を守る本』（セルバ出版）から抜粋・再編集したものです。

税務署のスタンスを知っておこう

税務署は、法人から社長個人に動くお金に対してとても神経質です。いまは使えなくなりましたが、法人が加入する積立型の、保険料の半分が損金になる生命保険などは、最たる例と言えます。

なぜなら、法人が掛けたお金が一部損金となって、課税の繰延べが行われ、最終的には何らかの形で社長へ移転されてしまうことを意図的にできる節税商品だったからです。

この事態を重く見た税務署は、結局2019年7月以降に始まる契約からは保険料の損金算入が見直され、以前のような節税効果がなくなりました。

合法的な方法であっても、会社のお金を使って貯めたお金が社長個人へ移り、会社にも個人にもメリットがあるような状態に対して、税務署は快くは思っていないのです。

労働の対価として会社がお給料を支払う際も、きちんと行っているなら問題ありませんが、家族だから多めに払ってしまうようなことがあると、「家族だから、こんなに支払うのでしょう？」と、とても神経質に追求する時期がありました。

つまり、会社から個人にお金を移転するときには、慎重にしなければならないということです。

お給料は、仕事をしてもらった対価として、従業員に支払うものです。ですから、同じ仕事をしてもらっているのに、奥様には倍のお給料を支払うとすると、それはおかしな話ということになります。

法人から個人へ資産を移転するときには、きちんとした理由が必要です。働いたことへの対価であれば、当然ながら認めてもらえます。

でも、不公平感があったり、金融的な技術を使ったマジックのようなものを使ってお金を個人へ移したりすることは許さない、という考え方なのです。

◆マジックのような形での資産移転を、税務署は以前から認めていない

この税務署のスタンスは、ずっと前から変わっていません。

税務調査で実際にあったことですが、先ほどお話しした「損金計上できる積立型の生命保険」は、法律的にはまったく間違っていません。それでも、

「先生。これ、一応審理担当にかけますね」

と言ってきました。いまは、税務署の担当部署で誤りがないか、確認をとることを行っているようです。

これまで日本全国で否認された例がないことは承知のうえで、「審理担当」に確認させる形で、納税者に心理的負担をかけるような行動をとられました。

そして、審理担当に確認させたあとで「大丈夫でした」とお咎めなしだったのですが、待っている間はプレッシャーで本当にドキドキしましたね。

結局のところ、法人から個人へのお金の移転について常に税務署は目を光らせているので、いい・悪いは別にしてすべて確認するというスタンスは、ずっと変わっていません。

「過大役員報酬」や「過大な退職金」のように、どこまでが「過大」なのかを争われたケースが多いのは、その証拠です。

税務署も最近は、報酬で争っても分が悪いと思ったのか、生命保険に関わる話題が多くなっています。

いくら生命保険をかけても「過大な保険」と文句を言われる筋合いはないので、どうしたのかと言うと、保険金が支払われるとき、あるいは契約者変更などで契約形態が変わるときに、税務チェックを厳しくしたのです。

「低解約返戻金型」の長期平準保険を例に見ると、わかりやすいでしょう。

法人が保険料を納め、その一部が損金になる。

そして、しばらくの間は解約返戻金が小さくて、その間に社長が安く（解約返戻金相当額で）買い取ります。

そして1回保険料を払ったところで、解約返戻金がボンッと上がるわけです。そのときに解約すると、社長個人に大きなお金が入る、そんなしくみです。

ちなみに社長個人に入ったお金は、「一時所得」という形で所得税の申告をします。

このスキームは、いまの税法では何ら問題ありません。でも、税務署はこれを「まかりならん」ということにしたのです。

つまり、マジックのような形で会社から社長個人にお金を移すのは、現在は税法上適法であっても、常識的でないと言うか、奇をてらった考え方なのでおかしいでしょう、というスタンスです。

ある意味、「自分たち国税の考え方からすれば、こんなマジックのようなものは許されるはずがない」という思想ともとらえられます。

「潰された」節税スキーム

税務署がマジックのような節税を認めていない事例は、生命保険だけではありません。ほかにも潰されたスキームはあります。

たとえば、「足場」や「ドローン」による節税が潰されたことを、ご存じの社長は多いのかもしれません。

「足場」というのは、その名の通り、工事現場で使う足場です。足場は小さなパーツの組み合わせでできていますが、1つひとつなら10万円未満なので消耗品の扱いになるのです。

つまり、全体で3,000万円の足場であっても、すべて損金で落とすことができるわけです。

具体的なスキームは、まずは自社で消耗品として購入した足場を、自社以外の会社に貸し出します。

一方で会社の定款を変更し、リース業を営むことにしながら、足場を貸し出した他社からリース料を得ることで、課税の繰り延べをはかるのです。

ドローンリースも、これと同じようなスキームです。

そしてこの節税スキームは、多くの人が利用するようになったこともあり、令和4年度の税制改正で封じ込められてしまいました。

◆「イタチごっこ」をやめて、「儲かる会社」になろう

足場やドローンは、生命保険をつかった節税ができなくなって、日の目を見たスキームです。

生命保険による節税や個人への資産移転ができた頃は、契約してから数年経って、解約返戻金がピークを迎えたところで解約し、収入として会社に入ってきます。

このときに社長が退職すればいいのですが、結果的に退職することは少ないので、会社はこのような保険を繰り返し、課税の繰り延べを延々と行ってきました。

そして、保険のスキームが潰されたことで、足場やドローンで課税の繰り延べが行われたわけです。

税務署の言うことだけを聞いていなくてもいいのですが、思想は知っておくべきです。

必要以上に節税スキームを取り入れなくてもいいのではないでしょうか。

「これがダメになったら、こんな方法もある」

といったイタチごっこを繰り返すのは、いかがなものでしょう？ そもそも課税の繰り延べなので、税金が消えてしまうわけではありません。

利益を出して、手残りがどれだけ増えるかを考えるのが、健全な会社のあり方とも言えます。

事業承継の観点でも、お子様に残したい会社はどんな会社でしょうか？

どうせ残すなら、「いい会社」を残したいのですよね。

ただ売上が大きければ「いい会社」というわけではありません。

ひと言で言えば「儲かる会社」です。

節税などで数字をいじることで、儲かっているのか、いないのかがわかりにくい会社を譲られても、受け継いだお子様が困ってしまうかもしれません。

きちんとした経営をしている会社を引き継いだほうが、お子様としてはありがたいはず。

借入が大きな会社や、数字をいろいろ調整しすぎてしまって何が何だかわからない会社を引き継げと言われても、適正な状態にするのはラクではありませんね。

中身がわかりやすく、さまざまなメドが立てやすい状態のほうが、引き継ぐ価値がある会社と思ってもらえることを、認識しておきましょう。

清野 宏之

税理士・行政書士、清野宏之税理士事務所所長