木下優樹菜、娘と海満喫の水着ショット公開「親子揃ってスタイル抜群」「美人三姉妹みたい」と反響
【モデルプレス＝2025/08/17】元タレントの木下優樹菜が16日、自身のInstagramを更新。娘たちと海で撮影した写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】木下優樹菜、水着姿の親子ショット
木下は、絵文字を添え海で撮影した写真の数々を公開。娘2人との水着ショットや、食事中のオフ感あふれるカットなどを披露している。
この投稿に、ファンからは「親子揃ってスタイル抜群」「美人三姉妹みたい」「素敵な写真」「ビキニがとてもお似合い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆木下優樹菜、娘たちと海満喫
