TikTokアカウント「生き物大好き少年」に投稿されたのは、大型の猫のメインクーンにマッサージをする男の子の姿です。「メインクーンってこんなに大きくなるの⁉」「こんな大きい猫飼ってみた～い！可愛い！」「こんな大きい猫ちゃん最高じゃん」などのコメントが寄せられ、426万回以上再生されています。

大型猫のメインクーンと男の子

TikTokアカウント「生き物大好き少年」に投稿されたのは、猫ちゃんをマッサージしている男の子の姿。微笑ましい光景ですが、少しおかしなところがあるそうで…？

なんと、男の子と比べて猫ちゃんがかなり大きめなのだとか！

マッサージを受けている猫ちゃんは、家猫の中でもかなり大きな品種として知られるメインクーン！思わず撫でたくなるような、ふわふわの長毛も魅力的です！

猫ちゃんをマッサージ

男の子は、頭やのどをたくさん撫でてあげていたといいます。猫ちゃんもソファーに寝転がってリラックスしている様子だったとか。

しかし、猫ちゃんは段々と何か言いたげなお顔になってきて…。ついに「もうちょっと丁寧にやって～！」と男の子にちょっぴり怒っていたそうです。

猫ちゃんからの要望通り、男の子は優しく頭を撫でてあげたのでした。

仲良しの二人

現在は10キロほどの猫ちゃんですが、他の投稿ではまだ小さかった子猫の頃の様子も投稿されています。子猫の頃は、スリッパにちょこんとおさまってしまう程の大きさだったのだとか。

今では、毎日男の子を優しく見守ってくれる大きな猫ちゃんに成長。毎朝男の子が学校に行くときは見送ってくれたり、一緒にお散歩に行ったりすることもあるのだとか。

これからも猫ちゃんと男の子の可愛い日常に注目です。

今回ご紹介した投稿は426万回以上再生され「メインクーンってこんなに大きくなるの⁉」「えっ猫！？って声出たw」等、猫ちゃんの大きさに驚く声が多く寄せられました。

TikTokアカウント「生き物大好き少年」では、今回ご紹介した猫ちゃんの日常のワンシーンが投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「生き物大好き少年」さま

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。