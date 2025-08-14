【夏の甲子園】中越ナイン 涙と感謝のラストミーティング「本当に恵まれて野球ができた」【新潟】
夏の甲子園、7年ぶりに出場した中越は13日初戦に挑みましたが、惜しくも勝利を手にすることはできませんでした。試合後のラストミーティングを取材しました。
■中越 本田仁哉監督
「今年、甲子園に来られてお前たちが連れてきてくれて幸せだなって。またここから中越が頑張れるなと、ここから改めて甲子園で勝負だと日本一に向かうんだと、そういう大きなものをくれた。本当にありがとう。自信を持って胸を張って、またいつでもグラウンドに来てノックをしましょう。」
■中越 平澤謙太選手(3年)
「本当に今日このみんなと勝ちたくて、応援してくれたみんなとも校歌を歌いたかったんだけど。それができなかったけど、ここまで来られたのはみんなのおかげだと思う、本当にありがとう。」
■中越 清水悠利選手(3年)
「本当に支えてくれて、エラーをしてもベンチに帰ったら支えてくれて励ましてくれて、スタンドからも一声かけてくれて本当に恵まれて野球ができた。」
■中越 窪田優智主将(3年)
「ここまでキャプテンをやれてよかったし、幸せだなと感じています。俺のせいでいろいろなミーティングや不足が出たことも多かったけど、その中でも全員がついてきてくれているというか、全員で意見を出してやってくれて本当に支えになりました。ありがとう。」
中越ナインは、14日新潟に帰ってくるということです。
■中越 本田仁哉監督
「今年、甲子園に来られてお前たちが連れてきてくれて幸せだなって。またここから中越が頑張れるなと、ここから改めて甲子園で勝負だと日本一に向かうんだと、そういう大きなものをくれた。本当にありがとう。自信を持って胸を張って、またいつでもグラウンドに来てノックをしましょう。」
■中越 平澤謙太選手(3年)
「本当に今日このみんなと勝ちたくて、応援してくれたみんなとも校歌を歌いたかったんだけど。それができなかったけど、ここまで来られたのはみんなのおかげだと思う、本当にありがとう。」
■中越 清水悠利選手(3年)
「本当に支えてくれて、エラーをしてもベンチに帰ったら支えてくれて励ましてくれて、スタンドからも一声かけてくれて本当に恵まれて野球ができた。」
■中越 窪田優智主将(3年)
「ここまでキャプテンをやれてよかったし、幸せだなと感じています。俺のせいでいろいろなミーティングや不足が出たことも多かったけど、その中でも全員がついてきてくれているというか、全員で意見を出してやってくれて本当に支えになりました。ありがとう。」
中越ナインは、14日新潟に帰ってくるということです。