【セブン‐イレブン】『ファンタジア』85th一番くじ☆SP賞は魔法使いの弟子ミッキーフィギュア！
ディズニー映画『ファンタジア』85周年を祝う『一番くじ』が登場する。ヴィネットフィギュアからビッグぬいぐるみまで、ミッキーファン必見の限定グッズ目白押し！
☆幻想的で美しいアイテムラインナップを画像でチェック！（写真13点）＞＞＞
ハズレなしのキャラクターくじ新作「一番くじ〈Disney FANTASIA〉85th Anniversary Memories of〈Mickey〉」が、全国のセブン‐イレブン店舗でお取り扱い中♪
本一番くじは、ディズニー映画『ファンタジア』が公開から85周年を迎えたのを記念し、この世界観を表現。
飾って、眺めて、撮影して、映画の中に入り込むような ”心踊る” 体験をお届けするアイテムが充実している。
A賞の〈FANTASIA〉85th アートボードは、魔法使いの弟子姿のミッキーを、木のような風合いの素材で高級感たっぷりに仕立てられたアイテム。
C賞とD賞のミニフィギュアチャームでは、ミッキーとほうきを並べて作中のシーンを再現したり、他の作品のミッキーの姿と組み合わせたりできるのも特長。
H賞のステッカーセットでは、歴代作品の名シーンなどをお楽しみいただける。
そしてミッキーを手元で身近に感じられる実用性の高いラインアップもずらり。
B賞の〈FANTASIA〉85th カルーセルライトは、ミッキーが帽子で魔法を操るワンシーンがモチーフで、シェードをしたまま使用すればナイトランプとして、シェードを外して使用するとFANTASIAの世界観が投影される幻想的な雰囲気を楽しめるアイテム。
E賞のポーチや、G賞のクリアファイルセットはカバンに入りやすいサイズ感で普段遣いに。
F賞の便利グッズcollectionは、コードを束ねるのに便利なラバータイなど、実用性とかわいさを兼ね備えている。
ラストワン賞には、魔法使いの弟子姿のミッキーが、抱きしめられるビッグサイズのぬいぐるみ！ 存在感抜群の幻想的なミッキーマウスを楽しもう。
1940年の公開以来、世界中の人々を魅了し続けてきた不朽の名作『ファンタジア』の魅力を、さまざまなアイテムで満喫できるまたとないチャンス。
何が当たるか分からないドキドキ感や、コレクションが増える感動を ”ミッキーの魔法” でぜひお楽しみください！
（C）Disney
