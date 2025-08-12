仲里依紗、レディー・ガガ“完全再現”のメイク＆ド派手衣装にファン驚愕“公式”も認める本気な“推し活”

8月12日までに、女優の仲里依紗が自身のInstagramを更新。レディー・ガガの公演に参戦したことを報告したが、その参戦スタイルが話題となっている。

投稿には、レディー・ガガのInstagramをメンションし、《in Singapore》とシンガポール公演に参加したことを報告。《メイクアップしてライブに参戦》と本格的なヘアメイクを施した仲の姿が写る複数枚のショットがアップされた。

「1枚めの写真には、黒髪のおかっぱ頭で右目にレースのメイクを施し、強めな目もとを演出している仲さんが写っています。さらに、黒のビスチェと短パン、網タイツのド派手衣装を着用。レディー・ガガを“完全再現”した風貌に変身しているんです」（芸能プロ関係者）

そんな本人級の完成度の高いヘアメイクショットにファンは驚愕。Instagramのコメント欄には驚きの声が殺到している。

《海外の方と思って一回スルーしたけど、よく見たら仲里依紗先生では？！》

《えええー？！本物かと思ったびびったー！》

《ガガ様かと思って見てました！！理解が追いつかなーいw》

本人と見間違えるほどの衝撃が広がっているのだ。

前出の芸能プロ関係者によると、じつは、以前にも仲が、この写真をアップしていたことがあったという。

「レディー・ガガさんのシンガポール公演がおこなわれたのは2025年5月。その際にも、仲さんのInstagramのストーリーズには同様の写真がアップされていました。その再現度の高さから『Lady Gaga JAPAN』の公式Xにも引用され、シェアされたんです」

公式も認めるほどの本格的なヘアメイク。ガガの大ファンという仲の本気度が見て取れた。

これまでにも仲のド派手スタイルはたびたび披露され、ファンの間では恒例となっている。

「仲さんは、もともとビビットな色を好んでいて、アパレルブランド『RE.』をプロデュースするほどのファッション好きです。さらに、仲さんのヘアメイクは専属ヘアメイクアーティストのNASU YOKOさんが担当。ハロウィーンや海外コレクションなどのイベントごとに、本格的なメイクを披露していて、その変貌に毎回、驚愕の声が広がります。今回の“ガガ様メイク”にも、仲さんの強いこだわりがしっかりあらわれていました」（ファッション誌ライター）

仲の“推し活”は、超全力のようだ。