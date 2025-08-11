八村塁が相撲部屋にやってきた！すり足はディフェンスに活かせる？ぶつかり稽古も体験「ごっつあんです」と本人大満足

大相撲「木瀬部屋」を電撃訪問した八村塁(C)Getty Images

日本相撲協会は8月11日、公式インスタグラムを更新。NBAの名門レイカーズに所属する八村塁が、大相撲の木瀬部屋を訪問したことを動画と写真で報告した。

電撃訪問だ。自身のSNSで日本に帰国したことを明かしていた八村が向かった先は、東京・墨田区にある「木瀬部屋」だった。

【動画】すり足はディフェンスに生かせる？八村塁の稽古をチェック

日本相撲協会は「八村塁選手が相撲部屋にやってきた！」と冒頭で切り出し「ロサンゼルス・レイカーズ所属のプロバスケットボール選手 八村塁選手が、木瀬部屋にお越しくださいました」と記した。

続けて「稽古見学の後には、四股やすり足、ぶつかり稽古の体験を行いました」と明かし、動画では股割りにも挑戦している場面が収められている。

すり足の際には、片腕の肘を横に張りながら、土俵内を上下左右に動く八村が「ディフェンスっすね、バスケの」と笑顔を浮かべる様子も。日本相撲協会の衝撃報告に対して、返信欄には「ごっつあんです」と短く感謝を添えた。