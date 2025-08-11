小嶋花梨さんは11月にNMB48を卒業

■阪神 5ー1 ヤクルト（10日・京セラドーム）

人気アイドルグループ「NMB48」のキャプテン、小嶋花梨さんが10日、京セラドームで行われた阪神-ヤクルト戦で始球式に登場した。長い脚を活かした豪快なフォームに場内騒然。「かわいい」「お疲れさまでした！」とファンも拍手を送った。

小嶋さんは8日から開催された「TIGERS B-LUCK DYNAMITE SERIES」の特別ユニホームを着用、デニム姿で登場した。四方にお辞儀をしてからマウンドに上がり、大きく振りかぶって一投。弧を描いたボールは捕手の手元で落ちて惜しくもノーバウンドとはならず、小嶋さんは悔しそうな表情を浮かべたが、見事な1球にどよめきが起きた。

「Joshin プレゼントナイター」でCMキャラクターを務める小嶋さん。今回が3度目の挑戦で、始球式前には自身のX（旧ツイッター）にて「3度目の今日こそ！ 届きますように……！」と思いを綴っていた。願いはかなわなかったが、投球を見届けたファンからは「足長かった」「細い〜可愛い〜」「花梨ちゃんのスタイルってほんと綺麗」「ばか可愛い」「マジでかわいいな」などと称賛の声が寄せられた。

小嶋さんは試合後にXを更新し、「アイドル最後の始球式。ノーバンでは届きませんでしたが、貴重な時間を噛み締めながら楽しめました 3度も素敵な経験をさせて下さったJoshinさん！ 本当にありがとうございました!!」と投稿した。小嶋さんは11月に「NMB48」を卒業する予定となっている。（Full-Count編集部）