もうすぐお盆。お休みを利用して、実家に帰省をする予定の方も多いのではないでしょうか？ しかし、せっかく親族が集まっても、実家はものがあふれており、お盆の行事どころじゃなく、まずは掃除や片付けが必要…というケースも。そこで今回は、オンライン片付けコンサルタントの伊藤かすみさんに、実家の片付けでよくあるお悩みとその対処法について、詳しく教えてもらいました。

実家の片付けにまつわる「よくあるお悩み」4つ

実家に帰省した際、ゴミが散らかっていたり、服や雑貨などのものが整理整頓されていない惨状を目にしたとき、どうすればよいのでしょうか？ 次の4つのパターンについて、それぞれの解決策をご紹介します。

●1：「部屋に服が散乱している…」

部屋に服などが散乱している場合、まずは実家のご両親に対して、「普段から着たい服を探すことが多く、困っていないかどうか」を確認してみてください。本人はこれでいいと思っている場合もあるので、勝手に片付けるとかえって不便になることもあるからです。同意なくしては、なにごとも前に進みません。

散乱している服は、よく着ているもののこともあれば、オフシーズンのものが出しっぱなしということもあるでしょう。

まずは「冬物は今着ないからタンスにしまう？」などと聞いてみましょう。

もし、本人が「じつは片付けたいんだけど、どうしたらいいかわからない」と言われたら、手伝ってあげましょう。

分類の仕方は人によりさまざまですが、シーズンに分けて収納し、オフシーズンものはタンスなどにしまうのが基本です。どこに収納すれば、わかりやすくてラクなのかを一緒に考えて定位置を決めましょう。

●2：「キッチンが食器・鍋・乾物などでゴチャゴチャ」

キッチンにものが散乱している場合も、まず「使いにくくないか？」を本人に確認してください。その上で、よく使うものを使いやすく、出しやすい形にしてあげます。もちろん本人同意の上で行ってくださいね。

収納にすでに使っていないものが多いことでしまえないなど、「なぜ散乱しているのか？」の原因も見つけましょう。そして本人が喜ぶ提案ができたらいいですね。

●3：「日用品のムダなストックが多い…」

日用品のムダなストックが多いなと思っても、本人がムダと思っているかどうかはわからないので、まずは確認を。

シニアは賞味期限を気にしない人も多いため、消費期限などで仕分けるのもいいでしょう。また、「いくつあれば安心するのか」などと聞いてみるといいですね。

本人は無意識に「バーゲンだったから」などの理由で買っていることが多いです。

●4：「ゴミやホコリがたまりすぎ…」

ゴミやホコリなどが気になっても、けっして「汚いわね」「掃除しなきゃ」などと言ってはいけません。「ホコリアレルギーがあるから、遊びに来たとき、つらいので掃除していい？」などと確認しましょう。

いったん、きれいに掃除してから「今後は汚れたときに、その都度さっとふいたらラクよ」など、ストレスなく、毎日掃除ができる状態をつくってあげるといいですね。

これやっちゃだめ！実家の片付け「NG行動」

実家の片付けや掃除をする際に、次の2つの行動は避けましょう。

●NG行動1：「片付けてよ」という命令をする

親はいくつになっても子どものことを子どもと思っているもの。プライドを傷つける行動や発言は控えるべきです。

私は生徒さんから「親と片付けの話になると決まってケンカになる」というお話をよく聞きます。そんなときには「親はいつまでたっても皆さんのことを子どもだと思っています。子どもから命令されたくないのです。片付けたいかを確認し、本人の同意を得てから片付けてください」と伝えています。

また、「片付け＝捨てる」の構図で考える方も多いので「捨てられてたまるか」という気持ちも働き、イラっときてしまうのでしょう。

この場合は「片付け＝捨てる」ではないこと、きちんと整理整頓で片付く場合もあることを伝えましょう。

また、それとなく「終活」を意識してもらうこともオススメ。さらに、「親に会いたいから実家に来やすくしたい」という気持ちを伝えることも大切です。

以前、片付けができていた親が片付けられなくなるのは、年齢によるものです。加齢により脳の判断力が落ちて、簡単な仕分けも難しく、ハードル高く感じているので、その思考作業を手伝ってあげることも効果的といえます。

●NG行動2：勝手に判断して捨てる

「これいらないでしょ」と判断し、勝手に捨てるのはNG。

はたから見れば「いらないのでは？」と思っても、シニアはしまうのが面倒で、そのあたりに置いている可能性も。また、しまい込むと見つけられなくて苦労する場合もあります。そんなときには、室内にきれいに収める方法を考えるのもアリです。

また人は「捨てる」という言葉に過敏に反応しますので、いらなそうなものは「だれかにあげる」という表現を使うのもよいでしょう。

片付けながら、「勝手に捨てないよ」と言って安心してもらうこともオススメです。

実家の片付けをする機会には、親の弱さを子ども世代が理解し、協力体制でのぞむことが必要だと思います。いつもケンカになるという方は、このお盆休みをきっかけに、一緒に片付けや掃除をしてみてはいかがでしょうか？