「実家の片付け」お悩み解決テク4つ。円満に進めるコツは「勝手に捨てない」
もうすぐお盆。お休みを利用して、実家に帰省をする予定の方も多いのではないでしょうか？ しかし、せっかく親族が集まっても、実家はものがあふれており、お盆の行事どころじゃなく、まずは掃除や片付けが必要…というケースも。そこで今回は、オンライン片付けコンサルタントの伊藤かすみさんに、実家の片付けでよくあるお悩みとその対処法について、詳しく教えてもらいました。
実家の片付けにまつわる「よくあるお悩み」4つ
実家に帰省した際、ゴミが散らかっていたり、服や雑貨などのものが整理整頓されていない惨状を目にしたとき、どうすればよいのでしょうか？ 次の4つのパターンについて、それぞれの解決策をご紹介します。
●1：「部屋に服が散乱している…」
部屋に服などが散乱している場合、まずは実家のご両親に対して、「普段から着たい服を探すことが多く、困っていないかどうか」を確認してみてください。本人はこれでいいと思っている場合もあるので、勝手に片付けるとかえって不便になることもあるからです。同意なくしては、なにごとも前に進みません。
散乱している服は、よく着ているもののこともあれば、オフシーズンのものが出しっぱなしということもあるでしょう。
まずは「冬物は今着ないからタンスにしまう？」などと聞いてみましょう。
もし、本人が「じつは片付けたいんだけど、どうしたらいいかわからない」と言われたら、手伝ってあげましょう。
分類の仕方は人によりさまざまですが、シーズンに分けて収納し、オフシーズンものはタンスなどにしまうのが基本です。どこに収納すれば、わかりやすくてラクなのかを一緒に考えて定位置を決めましょう。
●2：「キッチンが食器・鍋・乾物などでゴチャゴチャ」
キッチンにものが散乱している場合も、まず「使いにくくないか？」を本人に確認してください。その上で、よく使うものを使いやすく、出しやすい形にしてあげます。もちろん本人同意の上で行ってくださいね。
収納にすでに使っていないものが多いことでしまえないなど、「なぜ散乱しているのか？」の原因も見つけましょう。そして本人が喜ぶ提案ができたらいいですね。
●3：「日用品のムダなストックが多い…」
日用品のムダなストックが多いなと思っても、本人がムダと思っているかどうかはわからないので、まずは確認を。
シニアは賞味期限を気にしない人も多いため、消費期限などで仕分けるのもいいでしょう。また、「いくつあれば安心するのか」などと聞いてみるといいですね。
本人は無意識に「バーゲンだったから」などの理由で買っていることが多いです。
●4：「ゴミやホコリがたまりすぎ…」
ゴミやホコリなどが気になっても、けっして「汚いわね」「掃除しなきゃ」などと言ってはいけません。「ホコリアレルギーがあるから、遊びに来たとき、つらいので掃除していい？」などと確認しましょう。
いったん、きれいに掃除してから「今後は汚れたときに、その都度さっとふいたらラクよ」など、ストレスなく、毎日掃除ができる状態をつくってあげるといいですね。
これやっちゃだめ！実家の片付け「NG行動」
実家の片付けや掃除をする際に、次の2つの行動は避けましょう。
●NG行動1：「片付けてよ」という命令をする
親はいくつになっても子どものことを子どもと思っているもの。プライドを傷つける行動や発言は控えるべきです。
私は生徒さんから「親と片付けの話になると決まってケンカになる」というお話をよく聞きます。そんなときには「親はいつまでたっても皆さんのことを子どもだと思っています。子どもから命令されたくないのです。片付けたいかを確認し、本人の同意を得てから片付けてください」と伝えています。
また、「片付け＝捨てる」の構図で考える方も多いので「捨てられてたまるか」という気持ちも働き、イラっときてしまうのでしょう。
この場合は「片付け＝捨てる」ではないこと、きちんと整理整頓で片付く場合もあることを伝えましょう。
また、それとなく「終活」を意識してもらうこともオススメ。さらに、「親に会いたいから実家に来やすくしたい」という気持ちを伝えることも大切です。
以前、片付けができていた親が片付けられなくなるのは、年齢によるものです。加齢により脳の判断力が落ちて、簡単な仕分けも難しく、ハードル高く感じているので、その思考作業を手伝ってあげることも効果的といえます。
●NG行動2：勝手に判断して捨てる
「これいらないでしょ」と判断し、勝手に捨てるのはNG。
はたから見れば「いらないのでは？」と思っても、シニアはしまうのが面倒で、そのあたりに置いている可能性も。また、しまい込むと見つけられなくて苦労する場合もあります。そんなときには、室内にきれいに収める方法を考えるのもアリです。
また人は「捨てる」という言葉に過敏に反応しますので、いらなそうなものは「だれかにあげる」という表現を使うのもよいでしょう。
片付けながら、「勝手に捨てないよ」と言って安心してもらうこともオススメです。
実家の片付けをする機会には、親の弱さを子ども世代が理解し、協力体制でのぞむことが必要だと思います。いつもケンカになるという方は、このお盆休みをきっかけに、一緒に片付けや掃除をしてみてはいかがでしょうか？