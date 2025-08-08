¡ÚËÉºÒ¤Î¥×¥í¡¦¹â²ÙÃÒÌé¤µ¤ó¤¬²òÀâ¡Û¡Ö¤°¤é¤Ã¤ÈÍè¤¿¤é²Ð¤Î»ÏËö¡×¤Ï»þÂåÃÙ¤ì¡©ºÇ¿·¤ÎÃÏ¿Ì²ÐºÒÂÐºö
7·î30Æü¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾Åç¶á¤¯¤Ç¤ª¤¤¿¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É8.8¤ÎµðÂçÃÏ¿Ì¤Ç¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇºÇÂç1.3¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÄÅÇÈ¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¤ÎÃÏ¿Ì¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÈÆ±¤¸¡ÖµÕÃÇÁØ·¿¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¡£¾ÍèÈ¯À¸¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤â¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¹ÈÏ°Ï¤Ë¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
º£¸å¡¢¤½¤¦¤·¤¿Âçµ¬ÌÏºÒ³²¤òÁÛÄê¤·¤¿È÷¤¨¤Ï¾ï¤ËÉ¬Í×¤À¡£¤½¤³¤Ç2022Ç¯¤Ë·ÇºÜ¤·¡¢È¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¡ÖÃÏ¿Ì²ÐºÒÂÐºö¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤ò²þ¤á¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê°Ê²¼¡¢¡ØWEB½÷À¼«¿È¡Ù2022Ç¯6·î10ÆüÇÛ¿®¡Ë
¢£
5·î25Æü¡¢ÅìµþÅÔ¤Ï¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤ÎÈï³²ÁÛÄê¤ò10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸«Ä¾¤·¤¿¡£ÅÔ¤¬ÁÛÄê¤·¤¿ºÇÂç¤ÎÈï³²¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ23¶è¤ÎÌó6³ä¤¬¿ÌÅÙ6¶¯°Ê¾å¤ÎÍÉ¤ì¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢»à¼Ô¿ô¤Ï6148¿Í¡¢·úÊªÈï³²¤Ï19Ëü4431Åï¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¼¡¼¡£
¡Öº£¸å30Ç¯°ÊÆâ¤Ë¡¢Æî´ØÅì¤Î¤É¤³¤«¤Ç¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7¥¯¥é¥¹¤ÎÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤³¤ë³ÎÎ¨¤Ï7³äÄøÅÙ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤ÏÅìµþÅÔËÉºÒ²ñµÄÃÏ¿ÌÉô²ñÉô²ñÄ¹¤ÇÅìµþÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡ÊÃÏ¿Ì³Ø¡Ë¤ÎÊ¿ÅÄÄ¾¤µ¤ó¡£
¤½¤ó¤ÊÈï³²ÁÛÄê¤Çµ¤¤¬¤«¤ê¤Ê¤Î¤¬¡¢6148¿Í¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤ë»à¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢4³ä¤Ë¤¢¤¿¤ë2482¿Í¤¬²ÐºÒ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ¿¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤À¡£
¡Ö´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤Ç¤Î»à¼Ô¿ô¤ÏÌó10Ëü5000¿Í¤Ç¡¢¤½¤Î9³ä¤¬²ÐºÒ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Ï¥¬¥¹Åô¤äÂæ½ê¤Ç¿Å¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤Éº£¤È¤Ï¾õ¶·¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ë²ÐºÒ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
ÃÏ¿Ì²ÐºÒ¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ëÈ÷¤¨¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡È÷¤¨¡¦ËÉºÒ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î¹â²ÙÃÒÌé¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤ÎÂ¿¤¯¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¬¥¹¥³¥ó¥í¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ø¥°¥é¥Ã¤È¤¤¿¤é²Ð¤Î»ÏËö¡Ù¤¬¾ï¼±¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤Î¥¬¥¹¥³¥ó¥í¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÍÉ¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¤È¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¥¬¥¹¤¬»ß¤Þ¤ë¥Þ¥¤¥³¥ó¥á¡¼¥¿¡¼¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡Ø¥°¥é¥Ã¤È¤¤¿¤é²Ð¸µ¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¡Ù¤¬¤ä¤±¤É¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤âÀµ²ò¡£ËÉºÒÂÐºö¤â¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¤â¤Á¤í¤óÍÉ¤ì¤ÇÉÕ¶á¤Î²ÄÇ³Êª¤¬Íî²¼¤¹¤ì¤ÐÇ³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¥³¥ó¥í¤Î¶á¤¯¤Ë¤ÏÉÛ¶Ò¤Ê¤ÉÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤ÏÃÖ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡£
ÃÏ¿Ì¤Ë¤ª¤¤¤Æµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡È²Ð¸µ¡É¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥Ö¡¢Ê©ÃÅ¤Î¤í¤¦¤½¤¯¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÇ¶á¤Î¥¹¥È¡¼¥Ö¤ÏÅ¾ÅÝ¤¹¤ë¤È²Ð¤¬¾Ã¤¨¤ëÁõÃÖ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸Å¤¤¥¹¥È¡¼¥Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÍÉ¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÝ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢¼þ°Ï¤Î²ÄÇ³Êª¤Ë°ú²Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¡£¤Þ¤¿¡¢Ê©ÃÅ¤Î¤í¤¦¤½¤¯¤â¡¢ÍÉ¤ì¤ÇÅÝ¤ì¤ë¤È²Ð»ö¤Î¤â¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤ë¤È¤¤ÏÉ¬¤º¾Ã¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¢£ÄäÅÅÉüµì»þ¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¡ª
¤µ¤é¤Ë¶áÇ¯¤Ï¡¢ÅÅµ¤¤¬¸¶°ø¤Ç²ÐºÒ¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ç11Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¤ÏÄÅÇÈ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤ò½ü¤¯¡¢²ÐºÒ¤Î7³ä¤ÏÅÅµ¤¤¬¸¶°ø¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿±äÄ¹¥³¡¼¥É¤Ê¤É¤¬¡¢·úÊªÅÝ²õ¤ä²È¶ñ¤ÎÅ¾ÅÝ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥·¥ç¡¼¥È¤òµ¯¤³¤·¤Æ½Ð²Ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
ÆüËÜÇÛÀþ¥·¥¹¥Æ¥à¹©¶È²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±äÄ¹¥³¡¼¥É¤Î¼÷Ì¿¤Ï3¡Á5Ç¯¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÏ¿ÌÈ¯À¸¸å¡¢Ëü¤¬°ì²Ð¤¬½Ð¤Æ¤âÇ³¤¨¹¤¬¤é¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£
¡Ö²Ð»ö¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤ÏÄÌ¾ï¤Ê¤é¤Ð¾ÃËÉ¼Ö¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÏ¿Ì¤Î¤È¤¤ÏÆ±»þ¤ËÊ£¿ô¤Î²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¾ÃËÉ¼Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢·úÊª¤ÎÅÝ²õ¤äÆ»Ï©¤ÎÂ»²õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ÃËÉ¼Ö¤¬¸½¾ì¤ËÅþÃå¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê²ÐºÒ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç²Ð¤ò¾Ã¤¹½é´ü¾Ã²Ð¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¡£¾Ã²Ð´ï¤ò³Æ²ÈÄí¤ÇºÇÄã1ËÜÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä¸¼´Ø¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤Î¤À¤ì¤â¤¬¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
ÀÖ¤¯ÌÜÎ©¤Ä¸«¤¿ÌÜ¤«¤éÇ¼¸Í¤Ê¤É¤Ë¤·¤Þ¤¤¤³¤à¿Í¤âÂ¿¤¤¾Ã²Ð´ï¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤¸¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¿ôÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÌµ°õÎÉÉÊ¡×¤Ê¤É¤Ç¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
ÅÔ¤ÎÈï³²ÁÛÄê¤Ç¤Ï¡¢½é´ü¾Ã²ÐÎ¨¤ò4³ä¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½é´ü¾Ã²ÐÎ¨¤¬9³ä¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢²ÐºÒ¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤¹¿Í¤Ï300¿Í¤Ë¤Þ¤Ç¸º¾¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¿ÌÈ¯À¸Ä¾¸å¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂçÃÏ¿Ì¤Î¾ì¹ç¡¢ÅÅµ¤¤¬Éüµì¤·¤¿ºÝ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¡ØÄÌÅÅ²ÐºÒ¡Ù¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡×
ÅÅµ¤¤¬ÄÌ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢Å¾ÅÝ¤·¤¿ÅÅµ¤¥¹¥È¡¼¥Ö¤ä¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¤È¼þ°Ï¤Î²ÄÇ³Êª¤Ë°ú²Ð¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤¿ÅÅµ¤ÇÛÀþ¤¬¥·¥ç¡¼¥È¤·¤Æ½Ð²Ð¤¹¤ë¡£
¡Ö¿Í¤¬ÈòÆñ¤·¤¿Ìµ¿Í¤Î²È¤Ç²Ð¤¬½Ð¤ë¤È¡¢µ¤¤Å¤¯¤Î¤¬ÃÙ¤ì¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤ÊÈï³²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÈòÆñ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢É¬¤º¥Ö¥ì¡¼¥«¡¼¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤¬´Î¿´¡£Âç¤¤ÊÍÉ¤ì¤¬µ¯¤³¤ë¤È¡¢¼«Æ°¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥«¡¼¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë´¶¿Ì¥Ö¥ì¡¼¥«¡¼¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤Î¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡×
ºÇ¸å¤ËÊ¿ÅÄ¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö10Ç¯Á°¤ÎÈï³²ÁÛÄê¤Ç¤Ï¡¢²ÐºÒ¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¿ô¤Ïº£¤è¤êÂ¿¤¤4100¿Í¤Ç¤·¤¿¡£ÂÑ¿ÌÂÐºö¤Ë²Ã¤¨ÃÈË¼´ï¶ñ¤¬ÀÐÌý¥¹¥È¡¼¥Ö¤«¤é¥¨¥¢¥³¥ó¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢½»Âð¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤äËÉ²ÐÂÐºö¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤Ç»à¼Ô¿ô¤¬¸º¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÂÐºö¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢Ì¿¤òÍî¤È¤¹¥ê¥¹¥¯¤ÏÄã¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡È¥¦¥£¥ºÃÏ¿Ì¡É¤È¿´ÆÀ¤¨¤Æ¡¢²Ð»ö¤Ç»à¤Ê¤Ê¤¤ÂÐºö¤òÁáµÞ¤Ë»Ï¤á¤è¤¦¡£