はなまるは、創業25周年を機に始動した「おいでまい！さぬきプロジェクト」の一環で、香川県の直営5店舗をそれぞれ異なるコンセプトのうどん店として刷新し、消費者に最も近い店舗を起点に「讃岐うどんの多様性」を体現している。

第1弾の「手打ちと創造 はなまるうどん 多肥店」に続く第2弾では、8月7日から、観光客や地域の人で賑わう日本有数のアーケード街に位置する高松兵庫町店が、「煩悩」をテーマにはなまる初の肉特化型店舗「はなまるうどん 肉店（高松兵庫町店）」として生まれ変わる。目玉は、讃岐うどんと背徳感を刺激する盛り盛りの肉を掛け合わせた圧倒的なインパクトの新メニュー。これまでにない「新しいうどん体験」を提供する。またこの取り組みを記念し、全国でも背徳肉盛りうどん2種をそれぞれ3週間限定で販売する。





はなまるは創業以来、讃岐うどんの食文化を全国へと広げてきた。しかしその一方で、本場・香川に根づく讃岐うどんの奥深い多様性までは十分に伝えきれていなかった。そこで、創業25周年を機に「讃岐うどんの伝統を守り、革新を起こす」ことを掲げ、「おいでまい！さぬきプロジェクト」を始動した。

プロジェクトの一環で、香川県内の直営5店舗をそれぞれ異なるコンセプトで刷新。讃岐うどんの新たな魅力を体感できる場として、再構築を進めている。全国チェーンとして統一感のある店舗展開から一歩踏み出し、「未来」「煩悩」「日常」「時間」「探求」という5つのキーワードを軸に、地域の個性や食文化に寄り添った「顔の違う」店舗づくりに挑戦中だ。今回はその第2弾として、8月7日から高松兵庫町店が「煩悩」をテーマに肉の旨味を大胆に楽しめる「はなまるうどん 肉店（高松兵庫町店）」として生まれ変わる。

肉で讃岐うどんの新たな魅力を引き出すべく、「煩悩」をテーマに欲望に正直な限定メニュー4種を提供する。今までのはなまるうどんとは一味違う、五感と本能に訴える食体験を楽しんでほしい考え。



「三種の煮込み肉まみれうどん（温）」

「三種の煮込み肉まみれうどん（温）」は、牛・豚・鶏の旨味が凝縮した贅沢煮込みうどん。仕上げの卵と絡めて、濃厚で背徳感たっぷりの一杯を楽しんでほしいという。なお、同メニューは店内飲食のみの提供となる。



「スタミナ肉野菜炒めうどん（温）」

「スタミナ肉野菜炒めうどん（温）」は、豚肉と野菜の炒めを豪快に盛ったパワー系の逸品。ニンニクが効いたパンチのある味わいがクセになる、後を引く味わいとなっている。なお、同メニューは店内飲食のみの提供となる。

「あふれ盛り肉カレーうどん（温）」は、器ギリギリまで攻めた、あふれ盛りの肉カレーうどんが登場。牛肉＆とんかつを贅沢にWトッピングした満足度MAXの一杯。ぜひ讃岐うどんの麺と絡めて食べてほしいという。なお、同メニューは店内飲食のみの提供となる。



「焼き塩豚カルビの半割レモンぶっかけ（温）」

「焼き塩豚カルビの半割レモンぶっかけ（温・冷）」は、塩豚カルビと半割レモンを組み合わせた、夏らしいぶっかけうどん。炒めた香ばしい豚カルビと爽やかなレモンの組み合わせが食欲を刺激する。なお、同メニューは店内飲食のみの提供となる。





肉店（高松兵庫町店）では、香川のご当地キャラであり、はなまるの宣伝隊長を務める「ツルキャラ うどん脳」考案のメニューを期間限定で提供する。香ばしく炙ったチーズと、てんこ盛りの牛肉が載った「ぶっかけうどん」は黒コショウのピリッとした辛さが、濃厚なチーズと牛肉の旨味を一層引き立てている。うどん愛にあふれた逸品を楽しんでほしいとのこと。





讃岐うどんの本場・香川では、うどんとともにおでんが並ぶことが当たり前。肉店（高松兵庫町店）では、この香川の食文化を受け継ぎつつ、肉特化型店舗を象徴する、メガスペアリブやメガフランクフルトなど満足感のある肉系おでんをラインアップ。うどんとの相性はもちろん、満腹感も満たす。





従来も展開してきたトッピングに加え、はなまるうどん初となる「煩悩」をテーマにしたトッピング7種（にんにくマシマシだれ、辛魚スパイス、食べるラー油、バター、マヨネーズ、チーズ、キムチ）の提供を開始。トッピングだけで127通りの組み合わせが選べ、好みの「背徳感あふれる一杯」にカスタマイズ可能となっている。

肉店（高松兵庫町店）限定メニューのうち「焼き塩豚カルビの半割レモンぶっかけ」「スタミナ肉野菜炒めうどん」を全国のはなまるうどんでも販売。どちらも通常のはなまるメニューの3倍の肉を使用している。ボリュームたっぷりで、夏にぴったりな、スタミナの付く肉盛りうどんを試してほしいという。

［小売価格］

三種の煮込み肉まみれうどん（温）：中 1500円／大 1680円

スタミナ肉野菜炒めうどん（温）：中 1300円／大 1480円

あふれ盛り肉カレーうどん（温）：中 1100円／大 1280円

焼き塩豚カルビの半割レモンぶっかけ（温・冷）：中 1000円／大 1180円

スタミナ肉野菜炒めうどん（温）：中 1300円、大 1480円

（すべて税込）

［発売日］

焼き塩豚カルビの半割レモンぶっかけ（温・冷）：8月7日（木）

スタミナ肉野菜炒めうどん（温）：8月28日（木）

［店舗概要］

店舗所在地：香川県高松市兵庫町10−1

店舗名：はなまるうどん 肉店（高松兵庫町店）

営業時間：10:00〜21:30

