小物は【ワークマン】で賢くゲット！ 全部980円以下♡「ハット・キャップ」

夏のおしゃれや紫外線対策に欠かせないハットやキャップを選ぶなら、実は【ワークマン】が狙い目かも。デザイン性、機能性と高コスパで人気のワークマンから、全部980円以下という驚きプライスで手に入る、帽子がリリース中。デイリーにもアウトドアにも大活躍する夏の相棒になるかも。この機会に、帽子テクで夏コーデを手軽にアップデートしてみては。

UV対策もおしゃれも抜かりなしの2wayハット

【ワークマン】「アドベンチャーハット」\980（税込）

UPF50+ の紫外線カット機能を備えた高機能ハット。広めのツバが顔周りをしっかりガードし、強い日差しの元でも快適に過ごせそう。あご紐付きで、風が強い日も安心できそうです。つばをスナップボタンで留めれば、テンガロンハット風にすることもでき、2通りのシルエットが楽しめます。アウトドアはもちろん、ガーデニングやフェス、夏の公園スタイルにもおすすめです。

夏を乗り切る賢い帽子はこれに決まり

【ワークマン】「メッシュサファリハット」\980（税込）

通気性の良さそうなメッシュ切り替えデザインで、夏場でも蒸れにくく快適に過ごせそうなサファリハット。ツバ広シルエットとUVカット機能付きの生地で、紫外線対策もバッチリできそうです。あご紐付きで、アウトドアやサイクリングなど夏のアクティビティにもぴったりかも。カラーも豊富で、ベーシックなベージュからアクセントになる明るいオレンジやグリーンまで全7色展開です。

ユニセックスで使える万能デザイン

【ワークマン】「ピグメントキャップ」\780（税込）

男性向けライフスタイル誌「OCEANS」とコラボした、ユニセックスなデザインのキャップ。ピグメント加工でヴィンテージ感たっぷり。洗いざらしたような風合いが特徴的で、シンプルなデザインながらもおしゃれ度が高いアイテムです。経年変化も楽しめそうな素材なので、愛着を持ってコーデを楽しめそう。高級感のあるゴールドの留め具とワンポイントの刺繍ロゴもおしゃ見えポイント。

1つあると心強い王道スタイル

【ワークマン】「ワンウォッシュローキャップ」\580（税込）

どんなスタイルにもナチュラルに溶け込みそうな、定番のローキャップにワンウォッシュ加工を施したカジュアルな王道スタイルのキャップ。シンプルながら少し浅めなデザインで、今っぽい抜け感も備えています。後ろのベルトで簡単にサイズ調整可能で、自分サイズにフィットできそうです。カラバリも多く、定番のブラックやベージュから、夏らしいサックスブルーやオレンジなど全8色。お気に入りを見つけてみて。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ

writer：タニメグミ