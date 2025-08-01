「S.H.Figuarts スーパーマリオシリーズ」が本日8月1日より予約開始。マリオやルイージたちがアクションフィギュアで登場
【S.H.Figuarts スーパーマリオシリーズ】 8月1日 予約開始
2026年2月 発売予定
2026年2月 発売予定
2026年2月 発売予定
2026年3月 発売予定
2026年3月 発売予定
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts スーパーマリオシリーズ」を8月1日16時より予約受付を開始した。
本商品は「スーパーマリオシリーズ」のキャラクターやアイテムをS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。
ラインナップにはマリオとルイージをはじめ、クッパ、ヨッシーが登場。さらに世界観を再現できる土管やハテナボックスなどがセットとなった「スーパーマリオ プレイセット (SUPER MARIO)」も登場。
S.H.Figuarts マリオ (SUPER MARIO)
2026年2月 発売予定
価格：4,400円
S.H.Figuarts ルイージ (SUPER MARIO)
2026年2月 発売予定
価格：4,400円
S.H.Figuarts スーパーマリオ プレイセット (SUPER MARIO)
2026年2月 発売予定
価格：6,050円
S.H.Figuarts ヨッシー (SUPER MARIO)
2026年3月 発売予定
価格：6,600円
S.H.Figuarts クッパ (SUPER MARIO)
2026年3月 発売予定
価格：7,700円
(C) Nintendo