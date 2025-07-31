¡ÚË½¹Ô¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¡Û»°ÂåÌÜJSB¡¦º£»ÔÎ´Æó¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È¡È¥Ø¥Ã¥É¥í¥Ã¥¯¡É¤Ç¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤Ë¡Ä»ö·ïÄ¾Á°¤Î¥³¥é¥ÜÆ°²è¤Ï¤ªÂ¢Æþ¤ê¤Î²ÄÇ½À
¡¡7·î31Æü¡¢¡Ö»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡×¤Îº£»ÔÎ´Æó¤¬½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Öº£»Ô¤µ¤ó¤Ï4·î¡¢°û¼ò¤·¤¿¸å¤Ëµ¢Âð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¾è¼Ö¤·¤¿¥¿¥¯¥·¡¼Æâ¤ÇÃËÀ±¿Å¾¼ê¤Ë¡Ø»¦¤¹¤¾¡Ù¤Ê¤É¤È¶¼¤·¤Æ¡¢ÏÓ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ÖÆâ¤Ë¤¢¤ë¥¢¥¯¥ê¥ëÈÄ¤ò²¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿±¿Å¾¼ê¤Ï»ö·ïÅöÆü¤ËÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó3¥«·îÈ¾¸å¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Èï³²¼ÔÂåÍý¿Í¤Î¥ì¥¤Ë¡Î§»öÌ³½ê¡¦²ÏÀ¾Ë®¹ä»á¤ÈÀ¾»³À²´ð»á¤Ï31Æü¤ËÀ¼ÌÀÊ¸¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÔÈï³²¼Ô¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¾èÌ³°÷¤¬¡¢¹ÔÀè»Ø¼¨¤ä·ÐÏ©¤ò¸í¤Ã¤¿¡¢º£»Ô»á¤Î¸ÀÆ°¤ËÈ¿ÏÀ¤äÈ¿¹³¤·¤¿¡¢º£»Ô»á¤ò»É·ã¤¹¤ë¸ÀÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡¢º£»Ô»á¤È¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢º£»Ô»á¤«¤éÀÜµÒÂÖÅÙ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢º£»Ô»á¤«¤é°ìÊýÅª¤Ë¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡Õ
¡¡¤ÈÈï³²¼ÔÃËÀ¤ÎÆÃÄê¤äÈðëîÃæ½ý¤ò·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ë¾×·â¤¬Áö¤ë¤Ê¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»ö·ï¤Î1¥«·îÁ°¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È¤Î¥³¥é¥ÜÆ°²è¤À¡£3·î8Æü¡¢ÌÚÂ¼¤Î¸ø¼°YouTube¤Ë½Ð±é¤·¤¿º£»Ô¡£¤ªÂ·¤¤¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ç¸½¤ì¤¿2¿Í¤Ï¡ÖÌØ¸Å¥¿¥ó¥á¥óÃæËÜ¡×ÌÜ¹õÅ¹¤ËË¬¤ì¤ë¤È¡¢¤¢¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£»Ô¤µ¤ó¤ÈÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¸òÎ®¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡ØÎ´Æó¡Ù¤È¸Æ¤Ö´Ø·¸À¡£·ã¿É¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢²ñÏÃ¤ÎÏÃÂê¤¬2¿Í¤ÎÆë¤ì½é¤á¤ËµÚ¤Ö¤È¡¢10Ç¯Á°°Ê¾å¤Î½ÐÍè»ö¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2¿Í¤Ï¼ò¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¸ß¤¤¤Î¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬±©ÌÜ¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬Ãí°Õ¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬ÃÎ¿Í¤ò¥Ø¥Ã¥É¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢½éÂÐÌÌ¤Îº£»Ô¤µ¤ó¤ÈÌÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç°§»¢¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡º£»Ô¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤¢¤ÎÌÚÂ¼¤µ¤ó¥«¥Ã¥³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÃË¤Ç¤â¹û¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¡Ù¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤âÉþ¤Î¼ñÌ£¤¬¹ç¤¦¤È¤¤¤¦2¿Í¤ÏÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬º£»Ô¤µ¤ó¤ò¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¸Æ¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤Ïº£»Ô¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡È¼òÊÊ¡É¤¬¸¶°ø¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£½ñÎàÁ÷¸¡¸å¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¥³¥é¥ÜÆ°²è¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£3·î15Æü¤Ë¤Ï°ì½ï¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤òÁª¤ÖÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â¤ªÂ¢Æþ¤ê¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡º£»Ô¤Î¹ÔÆ°¤Ë¥¥à¥¿¥¯¥Õ¥¡¥ó¤âÍîÃÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£