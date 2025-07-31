¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ë¥Í¥¿¤Ë¤µ¤ì¸µ¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¼ÒÄ¹¡Ö¤¤¤Ä¤â¾Ð¤¤¤â¤Î¡×¡ÖPTSD´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥Ü¥ä¥
¡¡ÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤¿¥¤¥Á¥í¡¼»á¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º²ñÄ¹ÉÕÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤Ë¼õ¾Þ¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¥Í¥¿¤Ë¤µ¤ì¤¿¸µ¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¼ÒÄ¹¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥µ¥à¥½¥ó»á¡Ê£µ£·¡Ë¤¬¥Ü¥ä¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ï¥µ¥à¥½¥ó»á¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö£²£°£±£µÇ¯¤Ë¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤«¤é·ÀÌó¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢¤¢¤Ê¤¿Êý¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤Ä¤¤¥¸¥ç¡¼¥¯¤Ç²ñ¾ì¤ò¤ï¤«¤»¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤¤¤¿àÅö»ö¼Ôá¤Î¥µ¥à¥½¥ó»á¤Ï²ñ¾ì¤ÎÈ¿±þ¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¼«¤é¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ö¥Ê¥·¥ó¥°¡¦¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¡¦¥¦¥£¥º¡¦¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥µ¥à¥½¥ó¡×¤ÎÃæ¤Ç¡Öº£¤Þ¤ÇÊ¹¤¤¤¿Ãæ¤ÇºÇ¤âÌÌÇò¤¤¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Î£±¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¥»¥ó¥¹¤â¹Í¤¨Êý¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¡¢Âç¤¤Ê°®¼ê¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤ÆÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Ö¥À¥ó¡¦¥ë¡¦¥Ð¥¿¡¼¥É¡¦¥·¥ç¡¼¡¦¥¦¥£¥º¡¦¥¹¥¿¥´¥Ã¥Ä¡×¤ÎÃæ¤Ç¥µ¥à¥½¥ó»á¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤¹¤°à¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤À¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ï²¿¤â¤¤¤é¤Ê¤¤á¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¤Þ¤¯¤·¤¿¤Æ¤¿¡£
¡Ö¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤ÏµåÃÄ»Ë¾å¡¢£²ÅÙ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥³¥í¥Ê°Ê¹ß¤â£²²ó¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¾Ð¤¤¤â¤Î¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·£Ð£Ô£Ó£Ä¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤¬¼ºÇÔºî¤À¤È¤¤¤¦±½¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Ç¤Ï¥¤¥Á¥í¡¼¤¬¾éÃÌ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âÅöÁ³¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤ó¤Êµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê¿´Ãæ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤¬£²£°£°£³Ç¯¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¥µ¥à¥½¥ó»á¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸Ø¤ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë£²ÅÙ¿Ê½Ð¤·¤ÆÇÔÂà¡£±É¸÷¤Ï±ó¤¤ÀÎ¤Îµ²±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤Þ¤¿¥Í¥¿¤Ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÆâ¿´¤Ï²º¤ä¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£