¡Ö731ÉôÂâ¡×Âêºà¤Î±Ç²è¡¡Ãæ¹ñ¤Ç¾å±Ç¤¬µÞî±±ä´ü¤Ë¡¡ÂÐÆü´Ø·¸¤ËÇÛÎ¸¤«
Àï»þÃæ¡¢ºÙ¶ÝÊ¼´ï¤òÀ½Â¤¤·¿ÍÂÎ¼Â¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿µìÆüËÜ·³¤Î¡Ö731ÉôÂâ¡×¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤Î¸ø³«¤¬Ãæ¹ñ¤ÇµÞî±¡¢±ä´ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤È¤Î´Ø·¸°²½¤òÈò¤±¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¸ø³«¤¬±ä´ü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüÃæÀïÁèÃæ¤ËµìËþ½£¡¢º£¤ÎÃæ¹ñÅìËÌÉô¤ÇºÙ¶ÝÊ¼´ï¤òÀ½Â¤¤·¡¢¿ÍÂÎ¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿µìÆüËÜ·³¤Î¡Ö731ÉôÂâ¡×¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢±Ç²è¤ÏµÈÎÓ¾Ê½Ð¿È¤Î´ÆÆÄ¤¬2017Ç¯¤«¤éÀ½ºî¤ò³«»Ï¡£°ì¿Í¤Î¿ÍÊª¤ÎÇÈÍð¤ËËþ¤Á¤¿±¿Ì¿¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö731ÉôÂâ¡×¤Îºá¤òË½¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢¡Ö731¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç7·î31Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö°ÊÁ°¤Ï¡Ø7·î31Æü¸ø³«¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¤½¤ÎÆüÉÕ¤¬¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤â±Ç²è¤ÎÃíÌÜÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÍÁ³¤Î¸ø³«±ä´ü¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼¤â¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Î½ñ¤¹þ¤ß
¡Ö¤³¤Î´Ö¤Þ¤Ç¾å±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¤ç¤¦¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇã¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤é¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ö¤Ê¤¼±ä´ü¤Ê¤Î¡©°ìÇ¯¤âÂÔ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×
º£Ç¯¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡Ö¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80Ç¯¡×¤È¤·¤ÆµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³ÆÃÏ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±ä´ü¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÆüËÜ¤È¤Î´Ø·¸°²½¤òÈò¤±¡¢È¿Æü´¶¾ð¤òÀú¤é¤Ê¤¤¤è¤¦ÇÛÎ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£