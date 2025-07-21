¡Ú»²±¡Áª¡ÛÝ¯°ææÆ¤ÏÃæ·Ñ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇàÂ¸ºß´¶¤Ê¤·á ¸«¤»¾ì¤Ï¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤È¤Î»öÁ°ÂÐÃÌ
¡¡Íò¤ÎÝ¯°ææÆ¡Ê£´£³¡Ë¤¬£²£°Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï»²±¡ÁªÆÃÈÖ¡Ö£ú£å£ò£ïÁªµó£²£°£²£µ¡×¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤ÎÆ£°æµ®É§¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÉ½¤Ë¤Ï¡Ö£²£°Ëü¿Íµ¬ÌÏ¡Ø½Ð¸ýÄ´ºº¡Ù¡¡Æ£°æµ®É§¡õÝ¯°ææÆ¤¬ÃíÌÜÅÞ¼óÄ¾·â¡×¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³ÆÅÞÅÞ¼ó¤È¤ÎÃæ·Ñ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÝ¯°æ¤Ï¤ª¤È¤Ê¤·¤«¤Ã¤¿¡£½çÈÖ¤Ë»²À¯ÅÞ¡¦¿ÀÃ«½¡ÊÀÂåÉ½¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡¢Æ±»þ¤ËÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¡¢¸øÌÀÅÞ¡¦ÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦¾®ÎÓÂëÇ·½°±¡µÄ°÷¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥¤¥ó¤ÎÊ¹¤¼ê¤ÏÆ£°æ¥¢¥Ê¤Ç¡¢¼¡¤ËÆÃÊÌ²òÀâ°Ñ°÷¤Î¾®·ªÀô»á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ý¯°æ¤Ï¿ÀÃ«»á¤Ë£±Ìä¡¢ÌîÅÄ»á¤ÈµÈÂ¼»á¤ËÆ±»þ¤Ë£±Ìä¼ÁÌä¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤âàÂ¸ºß´¶¤ÎÌµ¤µá¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÝ¯°æ¤Î¸«¤»¾ì¤Ï¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤È¤ÎÆ±³ØÇ¯¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£À¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯£Ö£Ô£Ò¼ýÏ¿¤Ç¡ÖÊÆ¤É¤³¤í°Ê³°¤Ç¤â¶ìÀï¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¸¶°ø¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬°ìÈÖ¥Þ¥·¤À¤È¡£¿¿°Õ¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ËÌäÂêÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤Ê¤É¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àô»á¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤ê¼«Ì±ÅÞ¼«¿È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Þ¤À¿®Íê²óÉü¤ÎÅÓ¾å¤Ç¤¢¤ë¤È¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Î¶¦´¶¤¬½¸¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÂÇ¤Á½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤È¤¢¤È¤â¤¦°ì¤Ä»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ã¤ÆÍ¿ÅÞ¤Î·Ð¸³¤¬Ä¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯¸À¤¨¤Ð¤¹¤´¤¯ÈãÈ½¤ËÂÐ¤·¤Æ²û¿¼¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹Ôµ·ÎÉ¤¹¤®¤Æ¡¢¸À¤¦¤Ù¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÌîÅÞ¤Î¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¡¢ÁêÅöÌµÀÕÇ¤¤Ê¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤Ê¤É¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Ý¯°æ¤¬¡ÖºòÇ¯ÁíºÛÁª¤Ë¤â½Ð¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£¸å¤ÎÀ¯¼£²È¡¦¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÉÁ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤Ï¡ÖÁªµó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤í¤¦¤ÈÆüËÜ¤¬ÄäÂÚ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤É¤ó¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î£Ö£Ô£Ò¤¬½ª¤ï¤ê¥«¥á¥é¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÌá¤ë¤È¡¢Ý¯°æ¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀï¤¤Êý¤Ç¤Ï¥À¥á¤À¡¢¤³¤ì¤Ï¾Ç¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤È¶Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¾®Àô¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÀè¤É¤ó¤Ê·èÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£