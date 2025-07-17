TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥·¥ê¥¢ÆîÉô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿°Û¤Ê¤ëÉôÂ²´Ö¤Î¾×ÆÍ¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÎÙ¹ñ¡¦¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬²ðÆþ¤·¡¢¥·¥ê¥¢ÎÎÆâ¤ò3ÆüÏ¢Â³¤Ç¶õÇú¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥·¥ê¥¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë¹ñËÉ¾ÊËÜÉô¤Î·úÊª¤¬ÆÍÁ³¡¢ÇúÈ¯¡£Âç¤­¤Ê²»¤¬¶Á¤­ÅÏ¤ê¡¢ÊüÁ÷¤Ï°ì»þ¡¢ÃæÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï16Æü¡¢¥·¥ê¥¢¤Î¼óÅÔ¡¦¥À¥Þ¥¹¥«¥¹¤ÎÂçÅýÎÎÉÜ¶á¤¯¤Î·³»ö»ÜÀß¤Ê¤É¤ò¶õÇú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¹¶·â¤Ç3¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥·¥ê¥¢ÆîÉô¤Ç¤Ï¡¢¾¯¿ôÇÉ¤Î¥¤¥¹¥é¥à¶µ¥É¥ë¡¼¥ºÇÉ¤ÈÍ·ËÒÌ±¤ÎÀªÎÏ¤Î¾×ÆÍ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¼«¹ñ¤Ë¤â½»¤à¥É¥ë¡¼¥ºÇÉ¤òÊÝ¸î¤¹¤ëÌÜÅª¤À¤È¼çÄ¥¤·¡¢¹¶·â¤òÀµÅö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤Ï16Æü¡¢SNS¤Ë¾×ÆÍ¤Î½ª·ë¤Ç¹ç°Õ¤¬À®Î©¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£