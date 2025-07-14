¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

7·î14Æü¸ø³«¤ÎÆ°²è¡ÖIDARE¥Üー¥Ê¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬d¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¸ò´¹²ÄÇ½¤Ë¡ªºÇÂç13%ÁýÎÌ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¥¢¥Ä¤¤¡×¤Ç¡¢¥Ý¥¤³èYouTuber¤Îµ´´ÝÀ¬Ìé¤µ¤ó¤¬IDARE¡Ê¥¤¥Ç¥¢¡Ë¥Üー¥Ê¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¿·Å¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£µ´´Ý¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÆü7·î¤Î14Æü¤«¤éD¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤È¤¤¤¦¥Ë¥åー¥¹¡×¤È¤·¡¢¥Ý¥¤³è³¦·¨¤ÇÏÃÂê¤Î¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«ー¥É¡Ö¥¤¥Ç¥¢¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤·¤¿¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£

º£²ó¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢¥¤¥Ç¥¢¥Üー¥Ê¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬D¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÅù²Á¸ò´¹¤Ç¤­¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢8·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ÖD¥Ý¥¤¥ó¥È10%ÁýÎÌ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡£µ´´Ý¤µ¤ó¤Ï¡Ö8·î¤Ë¤³¤Î¥¤¥Ç¥¢¥Üー¥Ê¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤òD¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¸ò´¹¤¹¤ë¤È10%ÁýÎÌ¤µ¤ì¤ë¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¶¯Ä´¡£¡Öº£¤Ï¤Þ¤À¸ò´¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£8·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÁ´ÃÆ¤Ö¤Á¹þ¤à¤Î¤¬°ìÈÖ¤ªÆÀ¡×¤ÈÆÈ¼«¤ÎÀïÎ¬¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£

¤µ¤é¤ËAmazon¤Ç½é¤á¤ÆD¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀßÄê¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ö¥×¥é¥¹3%¤ÎÁýÎÌÊ¬¤¬¤Ä¤¤¤Æ13¥ÑーÁýÎÌ¡×¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤âÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤Þ¤ÀD¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÎÏ¢·È¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤¼¤Ò¡×¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¾ðÊóÈ¯¿®¡£µ´´Ý¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¤¥Ç¥¢¥Üー¥Ê¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤³¤ÎÁýÎÌ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤âËèÇ¯3·î¡¢8·î¡¢11·î¤Î¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÇÆ±¤¸ÀïÎ¬¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡×¤È¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£

IDARE¥Üー¥Ê¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÃù¤áÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾ÜºÙ¤ËÀâÌÀ¡£»ØÄê¸ýºÂ¿¶¹þ¤äÇ¯Î¨2%¥Üー¥Ê¥¹¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ÈÃí°ÕÅÀ¤ò¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â·î¤Ë1600¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç¤°¤é¤¤¤·¤«¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥É¥«¥Ã¤ÈÃù¤á¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥¤¥Ç¥¢¤Î¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤«Íè¤¿¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èº£¸å¤ÎÆ°¸þ¤Ë´üÂÔ´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£

Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤òµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤µ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢¥¤¥Ç¥¢¥¢¥×¥ê¤Î¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¤ä»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ø»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£µ´´Ý¤µ¤ó¤Î¡Ö¥¤¥Ç¥¢¥Üー¥Ê¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁ´Éô¤½¤Î»þ¤ËD¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¸ò´¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤ªÆÀ¤Ê»È¤¤Êý¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

02:00

d¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁýÎÌ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¤ªÆÀ¤Ê³èÍÑÊýË¡¤ÈÃí°ÕÅÀ
04:51

IDARE¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î3¤Ä¤ÎÃù¤áÊý¤È¤Ï¡©
11:54

IDARE¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎºÇ¤â¤ªÆÀ¤Ê»È¤¤Êý¡¦»Ï¤áÊý¤Þ¤È¤á

´ØÏ¢µ­»ö

µ´´ÝÀ¬Ìé¡Ö¤¯¤Þ¥â¥óPay¡×¥Á¥ãー¥¸Éõº¿¤ÇÇÈÌæ¡ª¡Ö¤³¤Î¥ëー¥È¤Ï¤â¤¦»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ä¡×

µ´´ÝÀ¬Ìé¡Ö¤¯¤Þ¥â¥óPay¡×¥Á¥ãー¥¸Éõº¿¤ÇÇÈÌæ¡ª¡Ö¤³¤Î¥ëー¥È¤Ï¤â¤¦»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ä¡×

 µ´´ÝÀ¬Ìé¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯º£¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï8·î¤ËÁ´ÎÏ¸ò´¹¤¹¤Ù¤·¡×d¥Ý¥¤¥ó¥È10%ÁýÎÌ¥­¥ã¥ó¥Úー¥óÅ°Äì²òÀâ¡ª

µ´´ÝÀ¬Ìé¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯º£¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï8·î¤ËÁ´ÎÏ¸ò´¹¤¹¤Ù¤·¡×d¥Ý¥¤¥ó¥È10%ÁýÎÌ¥­¥ã¥ó¥Úー¥óÅ°Äì²òÀâ¡ª

 ¥Ý¥¤³èYouTuber¤¬Å°Äì¸¡¾Ú¡ª³ÚÅ·¶ä¹Ôvs³ÚÅ·¥Þ¥Íー¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ö0.1¡óº¹¤È¸µËÜÊÝ¾Ú¡¢¤É¤Á¤é¤ò¼è¤ë¡©¡×

¥Ý¥¤³èYouTuber¤¬Å°Äì¸¡¾Ú¡ª³ÚÅ·¶ä¹Ôvs³ÚÅ·¥Þ¥Íー¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ö0.1¡óº¹¤È¸µËÜÊÝ¾Ú¡¢¤É¤Á¤é¤ò¼è¤ë¡©¡×
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

´ØÏ¢Æ°²è¡Ê³°Éô¥ê¥ó¥¯¡Ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

¤ª¤Ë¤Þ¤ë¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë_icon

¤ª¤Ë¤Þ¤ë¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 12.90Ëü¿Í 1933 ËÜ¤ÎÆ°²è
¥³¡¼¥É·èºÑ¡ÊdÊ§¤¤,³ÚÅ·¥Ú¥¤,PayPay,auPAY,¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤,¥á¥ë¥Ú¥¤¤Ê¤É¡Ë¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«¡¼¥É¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤Ê¤É¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤ä³Æ¶ä¹Ô¡¢³Æ¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ðÊó¡¢¤ªÆÀ¾ðÊó¡¢¥Ý¥¤³è¾ðÊó¤Ê¤É¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£
youtube.com/channel/UCPI61AHwYWwVbsXEOhPUZOw YouTube