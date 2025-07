2025年7月18日(金)より『おさるのジョージ』のテーマカフェ「Curious George Kitchen」にて、ジョージがみんなで出かけた海の思い出を詰め込んだメニューを提供する「夏の思い出フェア」が開催される。絵本やテレビ放送で大人気の作品『おさるのジョージ』のダイニングカフェ「Curious George Kitchen」(「おさるのジョージ」キッチン)にて、2025年7月18日(金)〜9月15日(月・祝)までの期間限定で、ジョージがみんなで出かけた海の思い出を詰め込んだメニューを提供する「夏の思い出フェア」が開催される。

フェアでは新作メニュー4種と復刻メニュー1種が登場。酸味の効いた夏野菜ソースがかかったハンバーグとうきわに見立てたパン、ポテトサラダや目玉焼きなど盛りだくさんの「太陽サンサン!こんがり日焼けした、夏の思い出プレート」、魚介類のコクを感じるデザート付きの「サーフボードにペタペタ!砂浜のようなシーフードピラフプレート」は、いずれもボリューム満点のワンプレートメニュー。シンプルなライチゼリーのなかにコリっとした食感のナタデココが入った「じょうずにできたかな?ぷるん、ぷるるん!ひんやりライチゼリー」は、添えられたもなかのジョージのデザインのように、ゼリーを型から外す体験ができるユニークな一皿。バニラアイスやフルーツを添えて、暑い日にもさっぱりと最後まで飽きることなくお召し上がりいただけるデザートメニューだ。そのほか、やさしい甘さのココナッツミルクにバナナチップス、バナナフレーク、フレッシュバナナをトッピングした「ふぅ〜っとひとやすみ☆やさしい甘さのバナナココナッツミルク」や、渋谷の開催時に人気だった「うきわでぷかぷか!カラフルクリームソーダ」が復刻。さらに、お好きなアートが選択可能なアートオレに「夏の思い出フェア」描き起こしデザインが登場する。また、夏の思い出フェアの描き起こしアートを使用した新作グッズ2種が、フェアの開催に合わせて登場。アロハシャツを着たジョージがあしらわれたバンダナや、サーフボードにペンキでいたずらをするジョージのモチーフが可愛いサーフボードキーホルダーがラインアップされている。ジョージがメニューに詰め込んだ思い出を想像しながら、「夏の思い出フェア」をお楽しみください♪(C)Universal City Studios LLC. All Rights Reserved. Curious George and related characters, created by Margret and H. A. Rey, are copyrighted and registered by HarperCollins Publishers L.L.C. and used under license. All rights reserved.