¥¹¥®¤Á¤ã¤ó¤¬½÷À­¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼100¡ó¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¸¥à ¡ÖPRIVATE GYM EMANN¡×¤ËÀøÆþ¡ª¤ª¤È¤Ð¤ó!!!

おとばん!!!

放送日時 :毎月第1・3月曜日深夜25時30分〜26時 (テレビ埼玉)

配信日時 :放送終了後月曜日深夜26時(番組公式YouTube)

番組出演者:スギちゃん、お見送り芸人しんいち、真島なおみ、他

DAYZが制作する情報バラエティ番組『おとばん!!!』2025年7月7日(月)深夜25時30分(テレビ埼玉)放送回にて、スギちゃんがSNSで話題沸騰中の女性トレーナー100%のパーソナルジム『PRIVATE GYM EMANN』にてボディメイクを学び、その実情や裏側を忖度なしで放送します!

最近ワイルドでなくなってしまったスギちゃんがボディメイクに挑戦!

女性だけのトレーナーで運営しているパーソナルジムと聞き怪しむスギちゃんだったが、予想以上の厳しいトレーニングに痛い目にあう…!?

女性目線で「本当にモテる男性のカラダ」になるため本気指導を受けました。

ワイルドスギちゃんの再来なるか…!?

