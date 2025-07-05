¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û¡Ö5¡úSTAR GP¡×ºÇÂ¿32Áª¼ê½Ð¾ì¡¡Sareee¡¢¥Ó¡¼¡¦¥×¥ì¥¹¥È¥ê¡¼¡¢¥Ü¥¸¥é¤â»²Àï
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Ï£µÆü¤Ë¸ø³«µ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¿¿²Æ¤Îº×Åµ¡Ö£µ¡ú£Ó£Ô£Á£Ò¡¡£Ç£Ð£²£°£²£µ¡×¡Ê£²£·Æü¡¢ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç³«Ëë¡Ë¤Î³µÍ×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏºòÇ¯Æ±ÍÍ£´¥Ö¥í¥Ã¥¯À©¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢²áµîºÇÂ¿¤Î½Ð¾ì¿Í¿ô¤È¤Ê¤ë£³£²Áª¼ê¤ÇÍ¥¾¡¼Ô¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë²¦´§¤È¥Þ¥ó¥È¤òÃ¥¤¤¹ç¤¦¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¥º£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¾åÃ«º»Ìï¡¢±©Æî¡¢À±Íè²ê°Í¡¢·î»³ÏÂ¹á¡¢¥ì¥Ç¥£¡¦£Ã¡¢¿å¿¹Í³ºÚ¡¢°ðÍÕ¤¢¤º¤µ¡¢¥Ó¡¼¡¦¥×¥ì¥¹¥È¥ê¡¼¡¢¥ì¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¥º£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥É¡¢£Á£Ú£Í¡¢ÅáÍå¥Ê¥Ä¥³¡¢¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¡¢¶êÎï¤µ¤ä¤«¡¢Íü°É¡¢ÍùÆî¡¢°ðÍÕ¤È¤â¤«¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¹¥¿¡¼¥º£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÏÈÓÅÄº»Ìí¡¢°ÂÇ¼¥µ¥ª¥ê¡¢ÁÔÎï°¡Èþ¡¢Î°°²Æ¡¢Å·ºê¸÷Í³¡¢¤µ¤¯¤é¤¢¤ä¡¢¥Ü¥¸¥é¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¹¥¿¡¼¥º£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¤Ï£Ó£á£ò£å£å£å¡¢Îëµ¨¤¹¤º¡¢ÅÏÊÕÅí¡¢¾®ÇÈ¡¢¸þ¸åÅí¡¢ÈÞÆî¡¢£È£Á£Î£Á£Ë£Ï¡¢È¬¿ÀÍöÆà¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¸åÆü¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¹¥¿¡¼¥º£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î£±ÏÈ¤òÁè¤¤¡¢º£Ç¯£±·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¿·¿Í¤ÎÅ´¥¢¥¥é¤ÈÉ±¤æ¤ê¤¢¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡£¸·î£²£°Æü¤ÎÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢³Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¾å°Ì£³Ì¾¤Î¹ç·×£±£²Áª¼ê¤¬·ãÆÍ¡£½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤ÏÆ±·î£²£³Æü¤ÎÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤À¡£
¡¡
¡¡³¤³°±óÀ¬¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò·çÀÊ¤·¤¿½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤ÇÅÏÊÕÅí¤¯¤é¤¤¤·¤«´ãÃæ¤Ë¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ê¤ó¤«ÈùÌ¯¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç»ä¤ÈËÜµ¤¤ÇÀï¤¨¤ëÁª¼ê¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ì¤À¤±¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤¢¡¢¤½¤Î²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬»ä¤ÎÌòÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£»ä¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤³¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ï²¿¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤Î½Ð¾ì¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²áµî°ìÇ®¤¤£µ¡ú£Ó£Ô£Á£Ò¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò²ÁÃÍ¤¢¤ëÀï¤¤¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²Æ£±ÈÖÇ®¤¤¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯£Ó£á£ò£å£å£å¡×¤È¶¯µ¤¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£