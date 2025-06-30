¡ÖÂç¤¤¯¾¡Éé¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤¤¡×ËÜÅÄ·½Í¤¤¬¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¡£¼¡À¤Âå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Ömgh¡×¤¬¥í¡¼¥ó¥Á
¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎËÜÅÄ·½Í¤»á¤¬¡ÖÃ¯¤â¤¬Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ëÌ¤Íè¤Î¼Â¸½¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Ömgh¡Ê¥¨¥à¥¸¡¼¥¨¥¤¥Á¡Ë¡×¤òÁÏ¶È¡£6·î13Æü¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¥í¡¼¥ó¥Áµ¼Ô²ñ¸«¤¬Åìµþ½ÂÃ«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ËÜÅÄ»á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÁÏ¶È¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤¬¿·À½ÉÊ¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀïÎ¬¤ÎÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥²¥¹¥È¤ËSKY-HI»á¡¢±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ»á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ¡Ç½¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Äã²Á³Ê¤Î3Çï»Ò¤½¤í¤Ã¤¿¼¡À¤Âå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É
º£²ó¡¢ËÜÅÄ»á¤¬¿·¤¿¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¼¡À¤Âå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥Émgh¤Ï¡¢AIÀïÎ¬¤ÈDX¤ò¶î»È¤·¡¢µ¡Ç½¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÀ½ÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤ÏÊªÍý³Ø¤Î¸ø¼°¡Ö¼ÁÎÌ¡Êmass¡Ë¡ß½ÅÎÏ²ÃÂ®ÅÙ¡Êgravity¡Ë¡ß¹â¤µ¡Êheight¡Ë¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤«¤éÌ¿Ì¾¤µ¤ì¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤¬»ý¤Ä¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò²òÊü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅÄ»á¤Ï¼èÄùÌò·óCVO¤È¤·¤Æmgh¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÉÁ¤¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¤È¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«¤Ø¤ÎÎÎ°è¤òÃ´Åö¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÄ¹Ç¯¡¢´ûÂ¸¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë´¶¤¸¤ë²þÁ±ÅÀ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»Ï¤á¤ë¡Ë1ÈÖ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Ç¯¡¹¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÃÍÃÊ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÆ°µ¡¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢´ûÂ¸¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÉÊ¼Á¤È²Á³Ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖËÍ¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤È¡¢³Ê¹¥¤è¤¯¤Æ¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¡£¤½¤·¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òËÜµ¤¤Ç¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢±¿Æ°¤ò¤·¤Æ·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¿Í¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¸«¤¿ÌÜ¤ò¤â¤Ã¤È¤è¤¯¤·¤¿¤¤¡¢±¿Æ°¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¾¯¤·¤Ç¤â²¼¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤ÆËÜÅÄ»á¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤É¤¦¤»¤ä¤ë¤Ê¤éÂç¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¸«¤Æ¡¢Ãå¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¿§¡¹¤È³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¤¤¯¾¡Éé¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¼«Éé¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âè°ìÃÆ¤Ï¡Ömgh¡×¤Î»×ÁÛ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë4¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸ÂÄê¥ê¥ê¡¼¥¹
º£²ó¡¢Âè°ìÃÆ¥ê¥ê¡¼¥¹¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢T¥·¥ã¥Ä¡¢¥·¥ç¡¼¥Ä¡¢¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥·¥å¡¼¥º¤ò4ÅÀ1¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡ÖCORE 4¡Ê¥³¥¢¥Õ¥©¡¼¡Ë¡×¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»×ÁÛ¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥³¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï1000¥»¥Ã¥È¸ÂÄê¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥óÃêÁªÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
mgh¤Î¥×¥í¥À¥¯¥ÈÀïÎ¬¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëÎÓ¼þ°ìÏº ¼èÄùÌòCPO¤Ï¡¢Âè°ìÃÆ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î4ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£Ã¯¤«¤¬±¿Æ°¤·¤¿¤¤¡¢Áö¤ê¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¤³¤ì¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð½ÐÍè¤ë¤è¤Í¡¢¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÈCORE¡á³Ë¡É¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÉ¬Í×¤Ê´ðËÜÆ°ºî¤ò»Ù¤¨¤¿¤á¤ËÀß·×¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
T¥·¥ã¥Ä¡¢¥·¥ç¡¼¥Ä¡¢¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢µÛ¿åÂ®´¥À¡¦¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀ¡¦·ÚÎÌÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿Åì¥ìÁÇºà¤òÃæ¿´¤ËºÎÍÑ¡£³«È¯¤òÃ´Åö¤·¤¿Åì¥ì »°ËÜÏÂ¾Ï»á¤Ï¡¢¡Ö¤è¤¯´À¤òµÛ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤è¤¯¿¤Ó¤¿¤ê¡¢·ÚÎÌ¤ÊÁÇºà¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë±è¤Ã¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼Á´¶¤ä¥Õ¥©¥ë¥à¡¢ÉÊ³Ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬ÂçÀÚ¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥·¥ç¡¼¥Ä¤Ë¤ÏÄÌµ¤À¤ËÍ¥¤ì¤ëÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë³¹¤Ç°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯Ãå¤é¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬´Î¿´¡£º£²ó¤Ï¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸²Ã¹©¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢ºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢°åÎÅ¤ä¹Ò¶õÊ¬Ìî¤Ç¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹âµ¡Ç½ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éÆü¾ï¤«¤é±¿Æ°»þ¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È²÷Å¬À¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥å¡¼¥º¤Ï¡¢·ÚÎÌÀ¡¦¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¡¦ÂÑµ×À¤òÄÉµá¤·¡¢¥é¥¤¥Õ¥®¥¢¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¶¦¤Ë³«È¯¡£Ã´Åö¼Ô¤ÎÀîÂ¼¸÷Âå»á¤Ï¡Öº£²ó¤Ï¿Í´Ö¤¬ËÜÍè»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë±¿Æ°Ç½ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤ëÌÚ·¿¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤òÍú¤¤¤Æ³¹¤Ë½Ð¤¿¤È¤·¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤Î¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅÄ¤µ¤ó¤«¤é³°´Ñ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤ê¡¢µ¡Ç½¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¥å¡¼¥º¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¤È³«È¯ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤é¡ÖCORE 4¡×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¿È¤ËÅ»¤Ã¤¿ËÜÅÄ»á¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ëº£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤ì¤òÃå¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
AI¤äD2CÀïÎ¬¤òÉ¸½à²½¤·¡¢¥³¥¹¥È¤ò¥«¥Ã¥È¡£ÈÎÇä²Á³Ê¤Ø¤È´Ô¸µ
¹âÉÊ¼Á¤ÇÄã²Á³Ê¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼Â¸½¤¹¤ëmgh¡£¤½¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤òÌ³¤á¤ë¹õÈô¸ùÆóÏ¯»á¤¬ÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Öº£²ó¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀïÎ¬¤Ë¤Ï5¤Ä¤ÎÃì¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡AI¡¢¢D2C¡¢£DX¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÇShein¥â¥Ç¥ë¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÆÈ¼«¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¤²Á³Ê¤Î3ÇÜ¹â¸«¤¨ÀïÎ¬¡È¡ß3¡É¡¢¥¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò·ÁÀ®¤·¾ÃÈñ¼Ô¤Î°Õ¸«¤ò¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡ÈUN1ON¡É¤Î¼Â»Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇÂçÉý¤ÊÃæ´Ö¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤Ø¤È´Ô¸µ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥í¡¼¥ó¥Áµ¼Ô²ñ¸«¤Î¸åÈ¾¤Ç¤ÏSKY-HI»á¤È±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ»á¤¬¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸¶ÂÎ¸³¤äÅö»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÈÈþÍÆ¡¢·ò¹¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¡¢¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Âè°ìÃÆ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¡ÖCORE 4¡×¤Ï¡¢T¥·¥ã¥Ä¡¢¥·¥ç¡¼¥Ä¡¢¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥·¥å¡¼¥º¤Î4ÅÀ1¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï2Ëü4860±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£2026Ç¯2·î¤Î¥Õ¥ë¥í¡¼¥ó¥Á¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¤Þ¤º¤Ï1000Ì¾¸ÂÄê¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥óÃêÁª¤Ë¤è¤ëÈÎÇä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ë¥í¡¼¥ó¥Á¸å¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Æ¥àÃ±ÂÎ¤Ç¤Î¹ØÆþ¤â²ÄÇ½¡£¡ÖCORE 4¡×¤Î±þÊç´ü´Ö¤Ï6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHP¤Ç¼õÉÕÃæ¡£7·îËö¤è¤ê½ç¼¡È¯Á÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Ê²èÁü¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È±ÜÍ÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ë¡Û