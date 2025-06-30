¡Ö¥Ô¥í¥ê¶Ý¡×¤ËÃÏ°èº¹¡¢ÀÄ¿¹¤Ç¿··¿³ÎÇ§¡¡°ß¤¬¤óÍ×°ø²òÌÀ¤ËÁ°¿Ê¡¡ÂçÊ¬Âç¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¥Áー¥à
°ß¤¬¤ó¤Î¸¶°ø¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¥Ô¥í¥ê¶Ý¤Î¥¿¥¤¥×¤¬¡¢¹ñÆâ¤ÎÃÏ°è¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊ¬Âç³Ø¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¥Áー¥à¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¥Ô¥í¥ê¶Ý¡×¤ËÃÏ°èº¹¡¢ÀÄ¿¹¤Ç¿··¿³ÎÇ§¡¡°ß¤¬¤óÍ×°ø²òÌÀ¤ËÁ°¿Ê¡¡ÂçÊ¬Âç¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¥Áー¥à
ÂçÊ¬Âç³Ø¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¹ñÆâ9¤Ä¤ÎÃÏ¶è¤«¤é438¿Í¤Î¥Ô¥í¥ê¶Ý¤òºÎ¼è¤·²òÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
30Æü¤Ï¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤ëÂçÊ¬Âç³Ø¤Î»³²¬µÈÀ¸¶µ¼ø¤¬²ñ¸«¤·¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ô¥í¥ê¶Ý¤Î¥¿¥¤¥×¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìËÌÃÏÊý¤Ï°ß¤¬¤ó¤ÎØí´µÎ¨¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤ÏÀÄ¿¹¸©¤ËÊ¬ÉÛ¤¹¤ë¥Ô¥í¥ê¶Ý¤Ï½¾Íè¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò²òÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶Ý¤Î¥¿¥¤¥×¤Î°ã¤¤¤¬°ß¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦¤Ç2ÈÖÌÜ¤Ë°ß¤¬¤ó¤ÎØí´µÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢¥Ô¥í¥ê¶Ý¤È°ß¤¬¤ó¤ÎÈ¯¾É¤Î´ØÏ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥Ô¥í¥ê¶Ý¤Î¥¿¥¤¥×¤«¤é½Ð¿ÈÃÏ°è¤ò¿äÄê¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬²Ê³ØÅª¤Ë¤â¾ÚÌÀ¤µ¤ì¡¢º£¸å¤ÏË¡°å³ØÊ¬Ìî¤Ç¤Î±þÍÑ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£