¡ÚÄÌ¶Ð¤ÏÆÇ¤«¡©¡ÛÀº¿À²Ê°å¤¬¶µ¤¨¤ë¡ÖÄ¹¤¤ÄÌ¶Ð»þ´Ö¡×¤«¤é¿´¤ò¼é¤ëÂÐºö¤È¤Ï
¡ÖÄÌ¶Ð¤ÏÆÇ¤«¡©¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë1Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¿Àº¿À²Ê°å¡¦¤¤¤Ã¤Á¡¼»á¤À¡£¡Ö¥â¥ä¥â¥ä¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤ÎÂÐ½èË¡¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢´¶¾ð¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÊýË¡¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ØÆ¬¤ó¤Ê¤«¡Ö¥á¥ó¥Ø¥é¤Ê¤È¤¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤ò¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¡¢¹Í¤¨Êý¼¡Âè¤Ç¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ì¤ëÊýË¡¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¼ï²¬ ·ò¡Ë
Ä¹¤¤ÄÌ¶Ð¤¬¿´¤Ë¤È¤Ã¤Æ´í¸±
¡¡¤®¤å¤¦¤®¤å¤¦µÍ¤á¤ÎËþ°÷ÅÅ¼Ö¡¢½ª¤ï¤ê¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¼Ö¤Î½ÂÂÚ¡Ä¡£
¡¡¥¹¥È¥ì¥¹¼Ò²ñ¤ÇÆ¯¤¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÄÌ¶Ð»þ´Ö¤Ï¡Ö¤¢¤¿¤êÁ°¡×¤È¤·¤ÆÆü¾ï¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡ÖÄÌ¶Ð¤À¤±¤Ç°ìÆü¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»È¤¤²Ì¤¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È´¶¤¸¤ë¤½¤Î´¶³Ð¡¢·è¤·¤Æµ¤¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢¡ÖÄÌ¶Ð»þ´Ö¤¬Ä¹¤¹¤®¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ£¿ô¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ù¾â¤¬¾§¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤ÄÌ¶Ð»þ´Ö¤Ï¿´¿È¤Î·ò¹¯¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Ê¤É¤Î¥á¥ó¥¿¥ëÉÔÄ´¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡º£Æü¤ÏÀº¿À²Ê°å¤È¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¼Ä¹¤¤ÄÌ¶Ð¤¬¿´¤Ë¤È¤Ã¤Æ´í¸±¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤È¡¢Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÄÌ¶Ð»þ´Ö¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¿´²º¤ä¤«¤Ë¾è¤êÀÚ¤ê¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¡ÖÄ¹¤¤ÄÌ¶Ð¡×¤Ï¿´¤ËÆÇ¤Ê¤Î¤«¡©
¡¡ÄÌ¶Ð»þ´Ö¤¬¿´¤ËÍ¿¤¨¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë»þ´Ö¤ÎÏ²Èñ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹Í×°ø¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1. ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÉÔÇ½¤ÊËýÀ¥¹¥È¥ì¥¹
¡¡Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤ÎÉÔ²÷´¶¡¢¸òÄÌ½ÂÂÚ¤Î¥¤¥é¥¤¥é¡¢Í½´ü¤»¤ÌÃÙ±ä¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤é¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤Ç¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖÊÒÆ»¤Ç¤ª¤è¤½20Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ëÄÌ¶Ð»þ´Ö¤Ë»¯¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¹â¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢¿´¿È¤Î¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤¬È´¤±¤º¤ËÈè¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. ¿çÌ²¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È»þ´Ö¤¬ºï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ä¹¤¤ÄÌ¶Ð»þ´Ö¤Ï¡¢ºÇ¤â´ðËÜÅª¤Ê·ò¹¯¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤â¤Ê¤ë¡Ö¿çÌ²»þ´Ö¡×¤òÄ¾ÀÜÅª¤Ëºï¤ê¤Þ¤¹¡£¿çÌ²ÉÔÂ¤Ï¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤ÎÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯°ø»Ò¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¡¢¼ñÌ£¤äµÙÂ©¤Î»þ´Ö¤âÃ¥¤ï¤ì¡¢¿´¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¬Ë¸¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£1Æü¤Ë»È¤¨¤ë»þ´Ö¤òºï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
3. ¿ÈÂÎÅªÈèÏ«¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÀº¿ÀÅª¤ÊÈèÏ«¤Ë
¡¡Ä¹»þ´Ö¤ÎÎ©¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤äÆ±¤¸»ÑÀª¤Ï¡¢½ã¿è¤Ê¿ÈÂÎÅªÈèÏ«¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÂÎ¤ÎÈè¤ì¤Ï±¿Æ°¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤³¤ëµ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤ÈèÏ«¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÈèÏ«´¶¤ä°ÕÍß¤ÎÄã²¼¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
4. ¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë´¶¡×¤Î·çÇ¡¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹
¡¡¿Í´Ö¤È¤¤¤¦À¸¤Êª¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤Ç¾õ¶·¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¡×¡¢¤è¤¦¤Ï»þ´Ö¤ä³èÆ°¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤È¡¢¡Ö²¿¤ò¤·¤Æ¤âÌµÂÌ¤À¡×¤È¤¤¤¦ÌµÎÏ´¶¤¬¶¯¤¤¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢ÍÞ¤¦¤Äµ¤Ê¬¤äÊª»ö¤Ø¤Î¶½Ì£¤ÎÁÓ¼º¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÃ£À®´¶¤Î¸º¾¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÄÌ¶Ð»þ´Ö¤ÏÄ¹¤¤¿Í¤Û¤É¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¤ÏÄã¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ó¤À¤«Æü¾ï¤¬¤Ä¤é¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤Ç¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¡ÖÄÌ¶Ð¡×¤¬¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¿´¤ò¿ª¤ó¤Ç¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥á¥ó¥¿¥ë¤ò¼é¤ëÄÌ¶Ð»þ´Ö¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê²á¤´¤·Êý
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê²á¹ó¤ÊÄÌ¶Ð»þ´Ö¤ÎÉéÃ´¤ò¾¯¤·¤Ç¤â·Ú¤¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤ËÂÐ¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£
1. ¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¼ª¤«¤é¼é¤ë¡×
¡¡¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤Î¤¢¤ë¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤äÄÌ¶Ð¥¹¥È¥ì¥¹ÂÐºö¤ÎÉ¬¿Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯°Õ¼±Åª¤ËÄÌ¶Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Æü¾ï¤òÀÚ¤êÎ¥¤¹¤Î¤¬ÂçÀÚ¤Ç¡¢ÄÌ¶ÐÃæ¤Ë¹¥¤¤Ê²»³Ú¤òÄ°¤¯¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ¤»ý¤Á¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¼«Á³¤Î²»¡Ê±«²»¡¢ÇÈ¤Î²»¤Ê¤É¡Ë¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤ä¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ê¤É¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢¼þ°Ï¤ÎÁû²»¤«¤é°Õ¼±¤òÀÚ¤êÎ¥¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉéÃ´¤ò¤ä¤ï¤é¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2. ¡ÖÄÌ¶Ð¤·¤Ê¤¬¤é¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¡×
¡¡ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÆµÛ¤Ë°Õ¼±¤ò½¸Ãæ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢Î©ÇÉ¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¤Ç¤¹¡£ÄÌ¶ÐÃæ¤Ë¶ì¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤³¤½¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿¼¸ÆµÛ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢É¡¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤êÂ©¤òµÛ¤¤¡¢¸ý¤«¤éÄ¹¤¯ÅÇ¤½Ð¤¹¿¼¤¤¿¼¤¤¸ÆµÛ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÅÅ¼Ö¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤ä¾è¤ê·Ñ¤®¤Ê¤É¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·³°µ¤¤Ë¿¨¤ì¤ë»þ´Ö¤Ç¤â¸ÆµÛ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥¶¥ï¥¶¥ï¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
3. ¡Ö¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡×
¡¡ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ç¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊ¬Ìî¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢¸ì³Ø³Ø½¬¤Î¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢ÄÌ¶Ð»þ´Ö¤òÍ°ÕµÁ¤Ë´¶¤¸¤ë¤À¤±¤Ç¤â¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤Î¸þ¾å¤Ë¤ÏÍ¸ú¤Ç¤¹¡£¡ÖÄÌ¶Ð»þ´Ö¤Ï¹´Â«»þ´Ö¤À¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò¸º¤é¤·¡¢¡ÖÄÌ¶Ð»þ´Ö¤ÏÀ®Ä¹¤Î»þ´Ö¤À¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò»ý¤Æ¤ì¤Ð¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
4. ¡ÖÄÌ¶Ð»þ´Ö¤òÅê»ñ¤¹¤ë¡×
¡¡ËèÆü¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¡¢ËÜÅö¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤ëÆü¤Ë¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤ä»ØÄêÀÊ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆºÂ¤Ã¤Æµ¢¤ë¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¤ª¶â¤Ç¿´¿È¤Î·ò¹¯¤òÇã¤¦¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ËèÆüÆ±¤¸ÄÌ¶ÐÊýË¡¤À¤ÈÇ¾¤âË°¤¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹¡ÖÉÔ¼«Í³¤À¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤ÎìÔÂô¤À¤±¤Ç¤â»ä¤¿¤Á¤ÎÇ¾¤ÏÂç¤¤¯Ìþ¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¾®¤µ¤Ê¹©É×¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ò¼é¤ë
¡¡ÌÀÆü¤âÂ³¤¯Ä¹¤¤ÄÌ¶Ð»þ´Ö¡£¤½¤ì¤é¤Ï¤¹¤°¤Ë¤ÏÊÑ¤¨¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¸½¼Â¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤Î¡Ö²á¤´¤·Êý¡×¤ä¡ÖÂª¤¨Êý¡×¤Ï¡¢º£Æü¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤âÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÄÌ¶Ð»þ´Ö¤ò¡Ö¶ìÄË¤Ê¤À¤±¤Î¾ÃÌ×»þ´Ö¡×¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤ò¥±¥¢¤·¤¿¤ê¡¢°é¤à¤¿¤á¤Î»þ´Ö¡×¤ÈÂª¤¨¤Ê¤ª¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Î¹©É×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ËèÆü¤Ä¤Å¤¯ÄÌ¶Ð»þ´Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾®¤µ¤Ê¹©É×¤ÏÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò¤¤Ã¤È¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡ØÆ¬¤ó¤Ê¤«¡Ö¥á¥ó¥Ø¥é¤Ê¤È¤¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦Àº¿À²Ê°å¤¤¤Ã¤Á¡¼»á¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ë
Àº¿À²Ê°å¤¤¤Ã¤Á¡¼
ËÜÌ¾¡§°ìÎÓÂç´ð¡Ê¤¤¤Á¤Ð¤ä¤·¡¦¤¿¤¤¤¡Ë
À¤³¦½é¤Î¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëÀº¿À²Ê°å¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÀº¿À²Ê°å
1987Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¾¼ÏÂÂç³ØÉíÂ°±¨»³ÉÂ±¡Àº¿À²ÊµßµÞÉÂÅï¤Ë¤Æ¶ÐÌ³¡¢ÏÀÊ¸¤òÂ¿¿ô¼¹É®¤¹¤ë¡£SNS¤Ç¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¼ÁÌäÈ¢¡×¤Ë¤Æ1Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¡¢Áí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï6Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¡Ö¾¯¤·ÉÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤±¤ì¤ÉÃ¯¤Ë¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢ÆÃ¤ËSNS¤ò¤è¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ëÂ¿´¶¤Ê»þ´ü¤Î10¡Á20Âå¤Î¼ã¼Ô¤Ø¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤È»Ù±ç¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖAERA¡×¤Ø¤Î¼èºà¤Ë¶¨ÎÏ¤äNHK¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¡£