All About¤¬Êç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö2025Ç¯²Æ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹Í½Â¬¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤«¤é¡¢²óÅú¤Î¤¢¤Ã¤¿»ÙµëÍ½Äê³Û¤ä¤½¤ÎËþÂ­ÅÙ¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î»È¤¤Æ»¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÅìµþÅÔ¤Ë½»¤à40ºÐ½÷À­¤Î²Æ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹Í½Â¬¤Ç¤¹¡£

¼Ì¿¿³ÈÂç

²Æ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥·¡¼¥º¥óÅþÍè¡£2025Ç¯¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¤Î²Æ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ï¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁý²Ã¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤³¤Ç¤ÏAll About¤¬Êç½¸¤·¤¿¡Ö2025Ç¯²Æ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹Í½Â¬¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤«¤é¡¢Â¾¿Í¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹»ö¾ð¤ò¤Î¤¾¤­¸«¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

²óÅú¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë

²óÅú¼ÔËÜ¿Í¡§40ºÐ½÷À­
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢Ä¹ÃË¡¢Ä¹½÷
µï½»ÃÏ¡§ÅìµþÅÔ

¿¦¼ï¡§°åÎÅ¡¦´Ç¸î¡¦Ê¡»ã·Ï
¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§Àµ¼Ò°÷
¶ÐÌ³Ç¯¿ô¡§6Ç¯ÌÜ

Ç¯¼ý¡§350Ëü±ß
¶âÍ»»ñ»º¡§¸½ÍÂ¶â1000Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤Ê¤·

¡Ö²Æ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ï³ÛÌÌ¤ÇÌó35Ëü±ß¡£ºòÇ¯¤è¤ê¸º¤ê¤½¤¦¡×

º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤ÏÅìµþÅÔºß½»¡¢Ãæ³ØÀ¸¤È¹â¹»À¸¤Î2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä40ºÐ¤Î½÷À­¡£°åÎÅµ¡´Ø¤Î°åÎÅ»öÌ³¤È¤·¤ÆÀµ¼Ò°÷¤ÇÆ¯¤­¡¢6Ç¯ÌÜ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£

2025Ç¯¤Î²Æ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡Ö¸º¤ê¤½¤¦¡×¤Ç¡¢¡Ö³ÛÌÌ¤Ç35Ëü±ß¡¢¼ê¼è¤ê¤Ï30Ëü±ß¤¯¤é¤¤¡×¤òÍ½ÁÛ¡£

¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬¸º¤ë¸«¹þ¤ß¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¾º¿Ê¤·¤¿¤¬¡¢40ºÐ¤òÄ¶¤¨¤ÆÀÇ¶â¤¬¾å¤¬¤ë¤¿¤á¡×¤È¤¢¤ê¡¢»Ùµë³Û¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤äÀÇ¶â¤Î±Æ¶Á¤Ç¼ê¼è¤ê¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍÍ»Ò¡£

²áµî2Ç¯¤Î²Æ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î»Ùµë³Û¤Ï¡¢³ÛÌÌ¤Ç¡Ö2024Ç¯¤Ï38Ëü±ß¡¢2023Ç¯¤Ï35Ëü±ß¡×¤È¡¢¶â³ÛÌÌ¤Ç¤ÎÂç¤­¤ÊÊÑÆ°¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Åê¹Æ¼ÔËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÉéÃ´´¶¤¬Ç¯¡¹Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£

¡Ö¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ï»Ò¤É¤â¤Î²Æ´ü¹Ö½¬Âå¤Ç¾Ã¤¨¤ë¡£¤à¤·¤íÂ­¤ê¤Ê¤¤¡×

º£¤Î»Å»öÆâÍÆ¤Ë¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î¶â³Û¤Ï¡Ö¸«¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¿Í¼ê¤¬Â­¤ê¤º¡¢»Å»öÎÌ¤ÏÁý¤¨¤ë¤Î¤ËµëÎÁ¤¬¤¢¤Þ¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£º£Ç¯4·î¤Ë²ñ¼Ò¤â´èÄ¥¤Ã¤ÆµëÎÁ¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢´ðËÜµë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¼êÅö¤È¤·¤ÆÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡Ê´ðËÜµë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ë°Ù¡Ë¡×¤È¤¿¤áÂ©¡£

²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¼êÅö°Ê¾å¤Ë·î¡¹¤ÎÀÇ¶â¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÎÍ­Æñ¤ß¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±·î¤Ë·îµë¤ÇÀÇ¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ë¤âÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤ËÅÜ¤ê¤ò³Ð¤¨¤ë¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£

º£²ó¤Î²Æ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î»È¤¤Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬2¿Í¤È¤â¼õ¸³À¸¤Î°Ù¡¢½Î¤Î²Æ´ü¹Ö½¬Âå¶â¤ÇÁ´¤Æ¾Ã¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡ÖÄ¹ÃË25Ëü±ß¡¢Ä¹½÷20Ëü±ß¤Û¤É¡×¤«¤«¤ê¡Ö¤à¤·¤íÀÖ»ú¤Î°Ù¡¢Ãù¶â¤«¤éÊäÅ¶¡Ê¤Û¤Æ¤ó¡Ë¤¹¤ë¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤ä¸ä³Ú¤Ï¤Ê¤·¡£

ºÇ¸å¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ï¡Ö²¿É´Ëü±ß¤â¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤Ë·îµë¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤³Û¤·¤«Ìã¤¨¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö»ä¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤À¤±¤¢¤êÆñ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦Æ¯¤­Êý¤ÇÀ¸³è¤Ç¤­¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¸½¼Â¤È¸þ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¢¨ËÜÊ¸¥«¥®¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤¿·Á¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ­¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)