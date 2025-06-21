鳥取vs栃木SC スタメン発表
[6.21 J3第17節](Axis)
※19:00開始
主審:清水修平
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
DF 55 大嶋春樹
MF 7 小澤秀充
MF 11 東條敦輝
MF 16 丸山壮大
MF 19 三木直土
MF 21 河村匠
MF 34 曽我大地
FW 10 富樫佑太
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 8 田中恵太
DF 17 松本太一
MF 32 伊川拓
MF 42 金浦真樹
MF 66 土肥航大
FW 9 棚田遼
FW 18 半田航也
FW 22 吉田伊吹
監督
林健太郎
[栃木SC]
先発
GK 1 川田修平
DF 2 平松航
DF 3 大森博
DF 25 岩崎博
MF 10 五十嵐太陽
MF 11 青島太一
MF 18 川名連介
MF 22 高橋秀典
MF 77 藤原健介
MF 81 中野克哉
FW 32 太田龍之介
控え
GK 27 丹野研太
DF 5 森璃太
DF 40 高嶋修也
MF 4 佐藤祥
MF 39 屋宜和真
MF 47 吉野陽翔
FW 9 菅原龍之助
FW 19 庄司朗
FW 23 星野創輝
監督
小林伸二
※19:00開始
主審:清水修平
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
DF 55 大嶋春樹
MF 7 小澤秀充
MF 11 東條敦輝
MF 16 丸山壮大
MF 19 三木直土
MF 21 河村匠
MF 34 曽我大地
FW 10 富樫佑太
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 8 田中恵太
DF 17 松本太一
MF 32 伊川拓
MF 42 金浦真樹
MF 66 土肥航大
FW 18 半田航也
FW 22 吉田伊吹
監督
林健太郎
[栃木SC]
先発
GK 1 川田修平
DF 2 平松航
DF 3 大森博
DF 25 岩崎博
MF 10 五十嵐太陽
MF 11 青島太一
MF 18 川名連介
MF 22 高橋秀典
MF 77 藤原健介
MF 81 中野克哉
FW 32 太田龍之介
控え
GK 27 丹野研太
DF 5 森璃太
DF 40 高嶋修也
MF 4 佐藤祥
MF 39 屋宜和真
MF 47 吉野陽翔
FW 9 菅原龍之助
FW 19 庄司朗
FW 23 星野創輝
監督
小林伸二