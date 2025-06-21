[6.21 J3第17節](Axis)

※19:00開始

主審:清水修平

<出場メンバー>

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 31 高麗稜太

DF 4 二階堂正哉

DF 6 温井駿斗

DF 55 大嶋春樹

MF 7 小澤秀充

MF 11 東條敦輝

MF 16 丸山壮大

MF 19 三木直土

MF 21 河村匠

MF 34 曽我大地

FW 10 富樫佑太

控え

GK 39 櫻庭立樹

DF 8 田中恵太

DF 17 松本太一

MF 32 伊川拓

MF 42 金浦真樹

MF 66 土肥航大

FW 9 棚田遼

FW 18 半田航也

FW 22 吉田伊吹

監督

林健太郎

[栃木SC]

先発

GK 1 川田修平

DF 2 平松航

DF 3 大森博

DF 25 岩崎博

MF 10 五十嵐太陽

MF 11 青島太一

MF 18 川名連介

MF 22 高橋秀典

MF 77 藤原健介

MF 81 中野克哉

FW 32 太田龍之介

控え

GK 27 丹野研太

DF 5 森璃太

DF 40 高嶋修也

MF 4 佐藤祥

MF 39 屋宜和真

MF 47 吉野陽翔

FW 9 菅原龍之助

FW 19 庄司朗

FW 23 星野創輝

監督

小林伸二