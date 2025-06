Nintendo Switch 2の複数のユーザーが「ゲームコピーツールのMIG SWITCHやMIG FLASHを使った結果、ゲームを起動できなくなった」と報告しています。Nintendo Launches Opening Salvo in War Against Switch 2 Game Pirates, as MIG Switch Users Report Online Service Bans - IGN

My Switch 2 test has been banned, after using the mig switch with perfectly legal dumps of my own cartridges, so it would seem that Nintendo can detect something

Similar reports on reddit are starting to come in.https://t.co/nbPMlRWSaPhttps://t.co/3eq6dkbFMi

My first Nintendo Switch 2, for which I never used the Switch mig, is still working

And so is the cartridge I dumpered

MiG flash ban

https://www.ign.com/articles/nintendo-launches-opening-salvo-in-war-against-switch-2-game-pirates-as-mig-switch-users-report-online-service-bansNintendo Switch 2 owners who use a Mig cartridge face an indefinite ban | The Vergehttps://www.theverge.com/news/688483/nintendo-switch-2-ban-error-code-mig-flash-cartridge-onlineMIG SWITCHはNintendo SwitchやNintendo Switch 2のカートリッジとゲームカードと同一形状のデバイスで、複数のゲームデータを1枚のカードに保存してゲーム機に読み込ませられるとアピールされています。MIG SWITCHはオンラインストアなどを介して販売されており、販売ページには「改造不要」「すべてのモデルに対応」といった宣伝文句が記されています。MIG SWITCHには「自分で買ったゲームソフトから抜き出したデータ」を保存することもできますが、MIG SWITCHユーザーの多くは「何者かがインターネット上に公開している海賊版ゲームデータ」を使っていると見られています。そんなMIG SWITCHについて、複数のユーザーが「Nintendo Switch 2でMIG SWITCHを使おうとしたら、ゲームを起動できなくなり、任天堂のオンラインサービスにもアクセスできなくなった」と報告しています。報告によると、Nintendo Switch 2にMIG SWITCHを一度でもセットすると「2124-4007」や「2124-4508」というエラーコードが表示されるとのこと。XアカウントのSwitchToolsはエラーコード「2124-4508」が表示されたNintendo Switch 2の写真を投稿しています。この状態になると、MIG SWITCHを取り外してもゲームの起動やオンラインサービスへのアクセスが不可能になります。任天堂のサポートページには、「2124-4007」と「2124-4508」というエラーコードは任天堂の利用規約に違反した際に表示されると記されています。これらのエラーコードが表示されたデバイスは、インターネットへの接続を永久に禁止されます。SwitchToolsによると、MIG SWITCHをセットしたことがない別のNintendo Switch 2では問題なくゲームをプレイしたりオンラインサービスにアクセスしたりできたとのこと。このため、MIG SWITCHが原因のBANはアカウントではなくゲーム機を対象に実施されている可能性が高いです。以下のRedditユーザーは、MIG SWITCHの類似ツールであるMIG FLASHをNintendo Switch 2にセットした結果、同様の現象に遭遇したことを報告しています。Redditユーザーが投稿した証拠写真が以下。Nintendo Switch 2とMIG FLASHが写っています。Nintendo Switch 2にはエラーコード「2124-4508」が表示されてゲームのプレイやオンラインサービスへのアクセスが不可能になっているそうです。